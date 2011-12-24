نظام الیدن کیایی یکی از صدابرداران برجسته سینمای ایران است که در فیلم "بدورد بغداد" با مهدی نادری همکاری داشته است. وی امسال در دو فیلم "بغض" رضا درمیشیان و "نارنجی پوش" داریوش مهرجویی نیز به عنوان مدیر صدابرداری حضور داشته است. در نشست فیلم "بدرود بغداد" درباره همکاری وی با نادری، شرایط و مشکلات صدابرداری فیلم "بدرود بغداد" و فعالیت‌های اخیرش در سینما گفتگو کردیم.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: شما یکی از صدابرداران حرفه‌ای سینمای ایران هستید که با نسل‌های مختلفی از فیلمسازان همکاری داشتید. فیلم "بدرود بغداد" چه جایگاهی در کارنامه شما دارد؟

- نظام الدین کیایی: من فیلم "بدورد بغداد" را بارها دیده‌ام. وقتی فیلمی کار می‌کنیم قطعا نظرم هم درباره آن مثبت است. البته به این بدین منظور نیست که راجع به همه کارهایم همین اعتقاد را داشته باشم. در کارنامه کاریم دو فیلم دارم که اصلا راضی نیستم آنها را ببینم. نه اینکه صدابرداری کار خوب از آب درنیامده باشد، بلکه شرایط را در زمان تولید غیر انسانی، غیرحرفه‌ای و غیر هنری دیدم.

اما نسبت به "بدرود بغداد" احساس دیگری دارم و فکر می‌کنم فیلم برای من است. احساس مالکیت نسبت به آن دارم با اینکه فقط صدابرداری کردم. من به خاطر سابقه‌ام با کارگردانان خوب و صاحب نامی کار کردم. من به جوانانی که فیلم‌های اول خود را می‌سازند و با یکدیگر همکاری می‌کنیم را در حد کیارستمی و کارگردانان پیشکسوت و برجسته می‌بینم. چون هنوز کاری ارائه ندادند. همین که به من پیشنهاد دادند احساس می‌کنم باید به وی کمک کنم شاید او اورسن ولز شد یا نه.



اما با همه وجودم و عشقی که دارم سر کار یک جوان فیلم اولی می‌روم. نه اینکه کم بگذارم و یا بی‌توجهی کنم. برای من کارگردان آقا است باید به وی سلام کردم حالا 20 سال داشته باشد و یا سنی از وی گذشته باشد. به هر حال مدیر تیم است.



* چطور با نادری آشنا شدید؟

- وقتی نادری تماس گرفت، من وی را کم می‌شناختم می‌دانستم فیلم کوتاه ساخته است. در چند دقیقه که با هم صحبت کردیم احساس کردم سینما حق وی است. شاید خیلی‌ها سینما عشقشان باشد اما حقشان نیست. جنس و نگاه نادری سینما است.

معاونت سینمایی هم به سینما علاقه‌مند است. آنها هیچ گونه حاضر به تغییر سمت خود و یا حتی گرفتن شغل بالاتر نیستند. چون عاشق سینما هستند ولی یک عشق غلط است. می‌گویند ما هر گونه کمک می‌کنیم ولی هر چه ما می‌خواهیم بسازید. اگر چنین اعتقادی دارند خودشان فیلم بسازند و دیگران هم راحت کنند تا دنبال کار خودشان بروند. آنها می‌توانند کمک کنند که هر فیلمساز هر فیلمی که دلش می‌خواهد بسازد. در همین شرایط آنهایی که فیلم بد هستند خود به خود حذف می‌شود. آنها که آینده دارند جایگاهشان مشخص می‌شود و سینما را در دست می‌گیرند.

نادری هم از آن افرادی است که وقتی وی را دیدم احساس کردم عشق به سینما در وجود او هست و می‌خواهد کاری انجام دهد و از روی شهرت به سراغ این کار نیامده است. این احساس را از نادری گرفتم و شروع به کردم. واقعیت این است که در حین کار فهمیدم نادری سینماگر است هر کسی غیر از او بود این فیلم تمام نمی‌شد. این فیلم با مشکلات مالی، امکانات و نبود همکاری و حمایت روبرو بود.

این فیلم قرار بود از ابتدا در دوره مدیریت آفریده در مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربه ساخته شود ولی بعد از اینکه وی تغییر کردد و مدیریت جدید جایگزین او شد، آقا محمدیان کاملا نگاه دیگری داشت و شرایط تغییر کرد. اولین کاری که آنها می توانستند انجام دهند این بود که جلوی ساخت فیلم را بگیرند و بودجه را قطع کنند.

اینجا عشقی بود که باعث شد فیلم به پایان برسد. این حس در بتدا از خود کارگردان سرچشمه می گرفت، صداقت وی، ادای دینی که عوامل فیلم مثل من، تورج اصلانی و حتی بازیگران داشتند نتیجه را اینگونه رقم زد. خوشبختانه دیدیم که چگونه به پایان رسید و جزء بهترین ها شد.

این چیزی بود که فیلم به من داد که اگر همکاری مثبت داشته باشیم و صادقانه جلو برویم نتیجه نیز خوب خواهد شد. به همین دلیل من نسبت به فیلم احساس صمیمانه‌ای دارم با اینکه "بدرود بغداد" 45 روز سخت‌ترین شرایط اجرایی را به لحاظ لوکیشن داشت. باورتان نمی‌شود ما یک روز، جایی که صندلی داشته باشد نشستیم. اما امروز که به دوران ساخت فیلم نگاه می‌کنیم جزء خوش خاطره‌ترین کارهای من است.

* یکی از ویژگی‌های خوب این فیلم، صدا و تصویر آن است که به کار شما و تورج اصلانی بر می‌گردد. فیلم پرگو نیست و صدا و تصویر در آن نقش مهمی دارد خصوصا در معرفی شخصیت‌ها و لوکیشن‌ها.

- اصلا اگر از ابتدا به ما می‌گفتند که قرار نیست به عراق برویم، همین اطراف تهران فیلمبرداری انجام شود و قرار است تمام مدت بازیگران به زبان عربی و انگلیسی صحبت کنند کمی کمدی به نظر می‌آمد. زیرا در تاریخ سینمای ایران شما یک فیلم نمی‌بینید خصوصا بعد از جنگ ایران و عراق که افراد عراقی در آن دیده شوند و آدم احمق و خونخواری نباشند. به طور نمونه فرمانده عراقی‌ها در فیلم‌ها مثل شمر است. اگر آنها بخواهند درباره خودشان فیلم بسازند، این گونه به تصویر نمی‌کشند.

ما در طول این سالها اگر یک خارجی دیدیم که در فیلم یا در سریالی حضور داشته عمدتا خیلی مسخره به نظر می‌رسیده زیرا آنها با لهجه فارسی به طور شکسته انگلیسی صحبت می‌کنند. اما در "بدرود بغداد" همه بازیگران ایرانی هستند اما در وهله اول نگاه کارگردان درست است.

دراین فیلم روز اول ما قرار بود سکانس رینگ بوکس را بگیریم. وقتی یک قهرمان آمریکایی در حال مسابقه دادن است و ما می‌خواهیم عنوان کنیم آنجا نیویورک است، قطعا آن سالن هم پنج هزار تماشاگر دارد. ما یک نفر هم نداشتیم اگر 5 هزار نفر در این سالن باشند وقتی هورا می کشند به من برای صدای فیلم کمک کرده است.در این صحنه فیلمبردار از نور استفاده می کند تا اصلا صندلی‌ها دیده نشود. نورها به زمین و لنز می‌خورد. برای اینکه فقط سالن دیده شود. باید گونه‌ای صدابرداری می‌کردم که صداها شنیده شود.



در صحنه بعدی سکانسی است که محل زندگی این امریکایی را نشان می‌دهد. ما برای این بخش این امکان را نداشتیم که به خارج از کشور برویم. به همین دلیل به خانه خرابه ای بالای دربند رفتیم. در آن لوکیشن نیز فیلمبردار با نورهای شکسته و فضاسازی با دوربین به شخصیت آنقدر نزدیک شده که شما دیگر به فضا فکر نمی‌کنید.

از آنجا که بیرون آمدیم دیگرصحنه‌در بیابان است. این از نظر مشکلاتی است که صدابردار و فیلمبردار دارد. وقتی فضا زیبا نیست نباید هم فیلمبرداری زیبا باشد، مگر اینکه فیلمبردار هنرمند باشد. شما تصاویری که در فیلم "آب، باد، خاک" امیر نادری که در کویر فیلمبرداری شده را می‌بینید، تماما زیبا است. زیرا نقطه دیدی که نادری انتخاب کرده است زیباست.

"بدورد بغداد"هیچ امکانی برای زیبا شدن به ما نمی‌داد. بزرگترین مشکل این فیلم برای من صدابود که شاید در هیچ کاری آنقدر مشکل نداشتیم. به این دلیل که من در هر فیلمی مشکل صدا را حل می کنم اما اینجا نمی توانستم حل کنم. یک صحنه هست باید سکوت مطلق باشد. به طور نمونه مصطفی زمانی (بازیگر عراقی) را به درخت بسته‌اند و این سرباز آمریکایی (مزدک میرعابدینی) کنار نشسته است و وی باید ده دقیقه به عربی صحبت کند باید سکوتی باشد که این صدا درآید.

اما ما در کنار جاده‌ای هستیم که کامیون‌ها می‌روند برای معدن سنگ بیاورند آن طرف یک روستایی است که مغازه هم ندارد و خرید و فروش توسط وانت‌هایی است که با بلندگو اجناس را عرضه کنند. ما هم نمی‌توانستیم کار را تعطیل کنیم. ما بزرگترین آلودگی صوتی به زبان فارسی را در این صحنه ها داریم. اما شما در این فیلم نه صدای کامیون می‌شنوید و نه صدای بلندگوها. من این صداها را حذف کردم.

* تصمیم نادری این گونه بوده که از ابتدا بازیگران به زبان انگلیسی و یا عربی صحبت کند و یا از الزامات کار بود. به هرحال می‌توانستید سراغ دوبله هم بروید.

- تصمیم نادری از اول هم این بوده. در غیر اینصورت چگونه می‌خواستیم عنوان کنیم که این آمریکایی و دیگری عراقی است. نمی شد زیرنویس گذاشت. خیلی هم خطرناک بود چون اولین اصل این است که شما شخصیت را باور کنید.



به طور نمونه سکانسی داریم که پانته آ بهرام در قهوه‌خانه باید چهار دقیقه رو به دوربین عربی صحبت کند و این محاوره‌‌ای نیست که از روی ورق خوانده شود. او درباره عشق و احساساتش باید به زبان عربی صحبت کند. این بازیگر تمرین کرده و حالا قرار است دیالوگها را بیان کند. گیرایی این بازی در سکوت هایی است که در میان دیالوگ ها است. اگر تند تند هم بیان شود، جذاب نبود.

اول باید یک فضا ساکت به وجود آید تا وی جلوی دوربین بنشیند. اما این فضا ساکت نبود. همان جا صدای آب دریاچه، صدای باران و ... شنیده می‌شود و شما که روبه روی او هستید صدای بازیگر را به وضوح نمی‌شنوید. این در همان دکور قهوه خانه است که ما ساختیم حالا باران آمده آب دریاچه زیاد شده و تا زیر پای ما آب است. قرار بود این صحنه گرفته شود و ما از آنجا برویم. دیگر فرصت دوباره گرفتن نداشتیم. خانم بهرام به اندازه ای مسلط بود که چنین پلانی را در یک برداشت گرفتیم. من اگر بگذارم صداها شنیده شود و بازیگر هم از آن تاثیر بگیرد دیگر نمی تواند آن راز و نیاز را با این تصویر بیان کند.

اینجا دیگر وظیفه من از صدابرداری می‌گذرد و باید تمام صداهایی که هست ضبط کنم. من اینجا باید صدابرندار باشم و چون اگر قرار باشد تمام صداهایی که وی می‌شنود و یا همه می‌شنوند در میکروفن من بیاید دیگر صدای من بدرد نمی‌خورد. حتی نمی‌شود دیگر دوبله کرد چون غیرممکن است بازیگر در استودیو با همان حس دیالوگ‌ها را بیان کند. اینجا وظیفه من معمولی نیست و باید از تجربیاتم استفاده کنم. در اینجا صدا بردار هم باید کارگردانی صدا کند.

حالا اگر قرار بود این بازیگران فارسی صحبت می کردند حس فیلم در نمی آمد. می دانم برای هر مخاطبی هم ارتباط برقرار کردن با این فیلم مشکل است. مگر اینکه مخاطب فهیمی باشد. حس گفتاری و بازی بازیگران البته به اندازه ای حرفه ای و خوب است که مخاطب با آن ارتباط لازم را برقرار می‌کند.

* شما تجربه زیادی با کارگردانان بزرگی در سینمای ایران داشتید. شما نسبت به بلند پروازی که مهدی نادری از ابتدا برای ساخت فیلم در نظر گرفته بود و نگاه و دید آرمانی که داشت چه حسی داشتید.



- این فیلمی نبود که نادری در ابتدا فیلمنامه آن را به ما ارائه کرد. او هر روز سناریو را تغییر می‌داد. شاید یک روز در میان، دنباله سناریو حتما تغییر می‌کرد. او اصلا کارگردانی نبود که در این فیلم دکوپاژ داشته باشد. نادری هر روز بعد از هر پلان احساس می شد به تعالی تازه‌ای رسیده است. ما راه راست نرفتیم و مدام در حال چرخیدن بودیم و در این مسیر بهترین راه را انتخاب می کردیم.

نادری تاکید نکرد که من به این سناریو متعهدم و باید همین را سرلوحه قرار دهم. او وارد جاده ای شد و با تمام سختیها جلو رفت. نه خواب و خوراک داشت و نه خانه می رفت. در بیابان می خوابید و همان جا سناریو می‌نوشت. یکی از مشکلات فیلم این بود که ما روزی 6 ساعت تو راه بودیم.

* شما به همراه دیگر عوامل زحمات زیادی برای تولید "بدرود بغداد" کشیدید. اما گاهی به دلیل کیفتی که سالن‌های سینمایی ما دارند، پیش می آید که صدابردار عنوان می کند در این نسخه اصلا صدایی که من برای فیلم زحمت کشیدم شنیده می‌شد. این اتفاق برای "بدرود بغداد" در جشنواره فجر هم افتاد.

- ما دیگر به این شرایط عادت کردیم. من می‌دانم قرار نیست در هیچ جشنواره فجری فیلم را ببینم و راضی از سالن بیرون بیایم. هیچ کارگردانی و فیلمبرداری هم راضی نیست. صاحب سینما هم مقصر نیست. فیلم های از من تا کنون در کن، ونیز و یا برلین پخش شده، اما مدیران جشنواره های فوق به من زمان دادند تا به سالن سینما بروم و فیلم را ببینم.درصورتی که صدای را قطعی کنم پخش خواهد شد. اما اینجا اینگونه نیست.

این مشکل را ما همیشه داشتیم در تمام ایران فکر نمی‌کنم 5 سینما باشدکه یک کیفیت را بیرون بدهد. البته در حال حاضر در سینماهای تهران برخی سالن‌ها با کیفیت شدند.



* امسال شما در دو فیلم "نارنجی پوش" داریوش مهرجویی و "بغض" رضا درمیشیان هم حضور داشتید. "بغض" در خارج از کشور فیلمبرداری شد. تجهیزات در آن کشور به چگونه‌ای بود.



- امسال که در ترکیه بودم یک قراری داشتم با یک کارگردان و می خواستیم با هم همکاری کنیم. من بعد از تحقیقاتی متوجه شدم صدابرداری سر صحنه در ترکیه به نسبت ما هنوز جوان هستند. ما تجربه بیشتری داریم اما از نظر امکانات فکر کنم از اروپا هم جلوتر باشند. استودیوهایی را که بازدید کردم به اندازه‌ای مجهز بودند که تمام تروکاژهای سینمایی را می‌شد در یک استودیو انجام داد. ترکیه از نظر صدابرداری ضعیف است.



من در این کشور برای فیلم "بغض" مشکل بزرگی داشتم. این اولین کار من بعد از عمل جراحی کمرم بود. وقتی رفتیم تهیه‌کننده عنوان شما نمی‌توانید دستیار صدا بردار داشته باشید و این کار هم عملاً غیر ممکن بود. گفتند مجوز برای ساختن فیلم در کشور ترکیه نداریم. ما پذیرفتیم و رفتیم اما غافل از این که در ترکیه ما هیچ مشکلی برای مجوز نداشتیم.



آنجا هم دستیار نداشتم و باید تمام وسایل بر دوشم بود. زیرا هر لحظه باید صحنه را تغییر می‌دادیم. فیلم هم خیابانی است و بسیار نگاه تازه ای دارد. کار بسیار مشکلی بود.



مهرجویی هم استاد بزرگی است. آرزوی هر کسی است که با وی کار کند. اما روزی که ما کلید زدیم باران‌های شدید گرفت. طوفان شد. در صحنه‌هایی هم قرار بود نارنجی پوشان زمین را تمیز می‌کردند اما در هوای بارانی و طوفانی که نمی‌شد این کار را کرد. به هر حال نمی‌توانستیم صبر کنیم تا هوا هم آفتابی شود. از روزی که ما کار کردیم برف و باران گرفت تا روز آخر. این هم مشکلات خود را داشت فیلم "نارنجی پوش" هم جز کارهایی است که من دوست دارم.

ادامه دارد....



گفت‌وگو از بیتا موسوی و محمد صابری