جواز تاسیس چهار فقره صنایع تبدیلی در گیلان صادر شد

محمدعلی قنبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد جوازتأسیس با اشتغال زایی 32 نفر و ظرفیت فرآوری 134 هزار و چهار تن در زمینه عصاره گیاهی، کودآلی از ضایعات کشاورزی، بسته بندی برنج و خشکبار در آذرماه سال جاری صادر شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها یکی از سودمند ترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است، اظهارداشت: این صنایع از میزان بیکاری های دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد، همچنین زمینه مناسب برای توسعه مناطق روستایی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد.
مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان گفت: در اقتصاد کشاورزی معاصر صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است.
وی افزود: صنایع تبدیلی ارزش افزوده محصولات اولیه بخش کشاورزی را ارتقا می دهد و از سوی دیگر محصولاتی به بازار ارایه می کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده اند.
قنبرنژاد گفت: بنابراین این صنایع از نظر استمرار تولید و مولد بودن دارای ویژگی های مناسبی هستند، علاوه بر این از منابع موجود به نحو مطلوبی استفاده و کارایی و راندمان منابع در مقایسه با حالت قبل به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.
وی همچنین با بیان اینکه اشتغال ایجاد شده در صنایع تبدیلی از نظر مولد بودن و بهره وری قابل توجه است، یادآورشد: با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و سایر فرآورده های با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل و نقل آسان آنها را فراهم می کند.
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