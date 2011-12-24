جواز تاسیس چهار فقره صنایع تبدیلی در گیلان صادر شد

محمدعلی قنبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد جوازتأسیس با اشتغال زایی 32 نفر و ظرفیت فرآوری 134 هزار و چهار تن در زمینه عصاره گیاهی، کودآلی از ضایعات کشاورزی، بسته بندی برنج و خشکبار در آذرماه سال جاری صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها یکی از سودمند ترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است، اظهارداشت: این صنایع از میزان بیکاری های دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد، همچنین زمینه مناسب برای توسعه مناطق روستایی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد.