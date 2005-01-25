نمايش فيلم لوتر درجشنواره فيلم فجر

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم " لوتر" كه با محوريت زندگي يك راهب آلماني جلودوربين رفته ازجمله آثاري است كه دربخش مسابقه سينماي معنا گرا دربيست وسومين جشنواره فيلم فجر به نمايش درمي آيد.

اين اثركه محصول سال 2003 است نام " اريك تيل " را درمقام كارگردان دارد .فيلم "لوتر" براساس فيلمنامه " كاميلي توماسون" و "بارت گاويگان " جلودوربين رفت وازحضوربازيگراني چون " ژوزف فاينس "،" جاناتان فرث " و" الفرد مولينا " درنقشهاي اصلي سود جست .اين اثردرگونه سينمايي درام جاي دارد .

