  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۵۲

دربخش سينماي معناگرا

نمايش فيلم لوتر درجشنواره فيلم فجر

شرح حال راهب آلماني كه با مقامات مذهبي و سياسي زمان خود به مبارزه برمي خيزد امسال درجشنواره فيلم فجر براي دوستداران سينما روايت مي شود.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم " لوتر" كه با محوريت زندگي يك راهب آلماني جلودوربين رفته ازجمله آثاري است كه دربخش مسابقه سينماي معنا گرا دربيست وسومين جشنواره فيلم فجر به نمايش درمي آيد.
اين اثركه محصول سال 2003 است نام " اريك تيل " را درمقام كارگردان دارد .فيلم "لوتر" براساس فيلمنامه " كاميلي توماسون" و "بارت گاويگان " جلودوربين رفت وازحضوربازيگراني چون " ژوزف فاينس "،" جاناتان فرث " و" الفرد مولينا " درنقشهاي اصلي سود جست .اين اثردرگونه سينمايي درام جاي دارد .

کد مطلب 149111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها