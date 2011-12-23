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۲ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

نصرپور:

توسعه فرهنگ شهروندی اولویت اصلی برنامه های رسانه ملی است

توسعه فرهنگ شهروندی اولویت اصلی برنامه های رسانه ملی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان گفت: توسعه و آموزش فرهنگ شهروندی از اولویت های اصلی برنامه های رسانه ملی است.

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های صدا و سیما مرکز گیلان از نظر محتوا ارتقا شایسته ای پیدا کرد و هم اکنون 72 درصد بیننده دارد.

وی اظهارداشت: با ارتقا کیفیت ‌و تقویت برنامه ها ‌زمینه مشارکت شهروندان را بیشتر مهیا خواهیم کرد.

مدیرکل صدا و سیما گیلان گفت: شهرداری ها با توجه به کار و خدمات متنوع،‌ دارای اهمیت خاصی در جوامع امروزی هستند بنابراین انعکاس عملکردها، برنامه ها و خدمات آنها نیز در گسترش فرهنگ شهرنشینی تاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: جایگاه صدا و سیما در شناسایی و معرفی شهر سالم، معماری درست، فرهنگ شهروندی، آگاهی و آشنایی مردم با خدمات شهرداری انکارناپذیر است، اما در این مسیر همکاری سایر مسئولان و همگامی تمام آحاد جامعه لازم است.

نصرپور همچنین با اشاره به تلاش استکبار جهانی در عرصه جنگ نرم و مبارزه با اعتقادات دینی و انقلابی مردم اظهار داشت: بهره گیری از نخبگان و هنرمندان و ارتقای کیفیت تولید می توان پاسخگوی هجمه های ضد فرهنگی دشمنان بود.

وی با بیان اینکه رسانه به عنوان نهاد فرهنگی تلاش می کند تا فرهنگ بسیجی و گفتمان بسیجی که همان ولایت مداری و بصیرت است در جامعه نهادینه شود، افزود: در این راستا طی هفته بسیج بیش از دو هزار و 685 دقیقه برنامه در حوزه های صدا، سیما و خبر با محوریت بسیج در صدا و سیمای مرکز گیلان تولید و پخش شده است. 

مدیرکل صدا و سیما گیلان یادآورشد: این مرکز با وجود نیروهای توانمند در عرصه تولید تله فیلم و برنامه های مستند با حمایت سازمان بسیج آمادگی لازم را برای تولید برنامه های فاخر با موضوع ماموریت های بسیج دارد.
کد مطلب 1491136

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