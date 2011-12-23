452 زندانی در یزد آموزشهای فنی و حرفه ای فراگرفتند

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد زندانی از ابتدای سال جاری تاکنون آموزشهای مختلف فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

وی میزان آموزش زندانیان از ابتدای سال جاری تاکنون را 50 هزار و 672 نفر ساعت و 452 نفر دوره اعلام کرد.

شهبازی تعهد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را در این زمینه 83 هزار نفرساعت و 650 نفر دوره عنوان کرد و افزود: بیش از 70 درصد تعهد در این بخش اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز شماره یک یزد بیشترین میزان آموزش و تعهد را اجرا کرده است، رشته های آموزشی برای زندانیان را اتومکانیک، صنایع ساختمان، تعمیر تلفن و رایانه، پرورش ماهیان آکواریومی، پرورش گیاهان آپارتمانی، برق کار ساختمان و تعمیرکار موتورسیکلت اعلام کرد.

شهبازی عنوان کرد: آموزش برای زندانیان استان یزد علاوه بر مرکز شماره یک یزد در مراکز شهرستانهای اردکان و طبس نیز انجام می گیرد.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای زندانیان استان 50 دوره آموزشی برگزار شده است.