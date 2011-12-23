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۲ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

"پیک سلامت" در صدای یزد تولید شد

"پیک سلامت" در صدای یزد تولید شد

یزد - خبرگزاری مهر: صدای یزد با تولید "پیک سلامت" پاسخگوی سئوالات پزشکی مردم یزد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای مرکز یزد به منظور ارتقاء آگاهی هرچه بیشتر مخاطبان صدای یزد هر روز برنامه پیک سلامت را به روی آنتن می برد.

پیک سلامت برنامه ای رادیویی است که هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 11 با حضور یکی از پزشکان فوق تخصص به بررسی یکی از بیماریهای خاص می پردازند.

مخاطبان یزد نیز می توانند با تماس با این برنامه سئوالات خود را با پزشکان و کارشناسان برنامه مطرح کنند.

از آیتم های پیک سلامت می توان به غذای سالم، اطلاعات دارویی و پزشکی، خبر سلامتی و پزشکی و هشدار سلامت و ... اشاره کرد.

تهیه کنندگی و نویسندگی این برنامه بر عهده فاطمه دانایی است و ناهید فرجی و حسین واعظ زاده نیز به ترتیب به عنوان گوینده و صدابردار در این مجموعه فعالیت می کنند.

کد مطلب 1491152

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