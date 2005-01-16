چين در صدد گسترش استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي newkerala ، اين مقام چيني اظهار داشت كه چين، صنعت هسته اي خود را با توسعه اقتصادي كشورهماهنگ ساخته است و بر استفاده غير نظامي از تكنولوژي هسته اي تاكيد مي كند.

"كانگ ريژين" Kang Rixin مدير "شركت ملي هسته اي چين" (CNNC) درنشستي كه براي يادبود پنجاهمين سالگرد تاسيس صنعت هسته اي چين برگزار گرديده بود اظهار داشت در دهه گذشته تحول سه بعدي در اين حوزه از جمله توسعه و تحول درنيرو و برق هسته اي، توسعه سوخت هسته اي و تكنولوژي هسته اي كاربردي، كمك بسياري را به تكنولوژي هسته اي چين كرده است.

همچنين اين مقام چيني در ادامه افزود:چين در ساخت نيروگاه هسته اي در سالهاي گذشته دست آوردهاي قابل ملاحظه اي را داشته است.

كانگ گفت: تا پايان سال 2004 مجموعاً 11 ژنراتور برق از جمله آنهائي كه در حال ساخت هستند ظرفيت توليد هشت هزار و هفتصد كيلووات برق توليد كرده اند كه اين ميزان شامل 6/1 درصد از كل ظرفيت برق توليدي كشور مي باشد.

اخيراً با پيشرفت و توسعه كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، اين گروه اهتمام ويژه اي را از خود نسبت به استفاده از تكنولوژي هسته اي نشان داده اند و چندي پيش يكي از كارشناسان و تحليلگران كره اي نيز با اذعان به اين مطلب، استفاده از اين نوع تكنولوژي را ضروري خواند.