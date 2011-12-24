تنور انتخابات داغ می شود/ نمایندگان استان مرکزی افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دست کم 285 نماینده به مجلس می فرستند که از این میان شش نماینده مردم متعلق به شش حوزه انتخابیه استان مرکزی خواهد بود.

استان مرکزی، آرامترین استان از نظر سیاسی که پیش بینی می شد یک نماینده به تعداد نمایندگانش اضافه شود با رد سه باره دو فوریتی افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی نمایندگان کنونی، از این فرصت بی نصیب ماند.

و البته برخی افرادی که پیش بینی می شد با این اضافه شدن وارد گود انتخابات می شوند احتمالا در اندیشه دیگر حوزه های انتخابیه هستند.

استعفا دهندگان در استان برای انتخابات

دهم تیر، آخرین مهلت استعفا برای آن دسته از مدیران و کارکنان دولت بود که تمایل به شرکت در انتخابات و آزمودن بخت و اقبالشان بود.

محمد حسن آصفری فرماندار اراک، اسدالله رضایی مدیر دفتر پژوهش استانداری، شمس الدین نیک منش فرماندار زرندیه و آقازیارتی قاضی دادگستری، در زمان مقرر استعفا دادند.

در کنار این افراد نمایندگان کنونی، به جز نماینده تفرش و آشتیان که اعلام حضور نیافتن در دوره بعدی اعلام کرده است، مابقی در انتخابات دوره بعد حاضرمی شوند.

ثبت نام نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان همزمان با سراسر کشور از امروز سوم دی ماه آغاز می شود.

ماراتن یک هفته ای برای ثبت نام

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه، فرمانداری و بخشداریهای استان آماده ثبت نام داوطلبان نمایندگی از شنبه سوم تا نهم دی ماه است، گفت: تفاوت این انتخابات با دوره قبل، تاکید قانونی بر فوق لیسانس یا داشتن مدرک معادل آن است.