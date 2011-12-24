تنور انتخابات داغ می شود/ نمایندگان استان مرکزی افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دست کم 285 نماینده به مجلس می فرستند که از این میان شش نماینده مردم متعلق به شش حوزه انتخابیه استان مرکزی خواهد بود.
استان مرکزی، آرامترین استان از نظر سیاسی که پیش بینی می شد یک نماینده به تعداد نمایندگانش اضافه شود با رد سه باره دو فوریتی افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی نمایندگان کنونی، از این فرصت بی نصیب ماند.
و البته برخی افرادی که پیش بینی می شد با این اضافه شدن وارد گود انتخابات می شوند احتمالا در اندیشه دیگر حوزه های انتخابیه هستند.
استعفا دهندگان در استان برای انتخابات
دهم تیر، آخرین مهلت استعفا برای آن دسته از مدیران و کارکنان دولت بود که تمایل به شرکت در انتخابات و آزمودن بخت و اقبالشان بود.
محمد حسن آصفری فرماندار اراک، اسدالله رضایی مدیر دفتر پژوهش استانداری، شمس الدین نیک منش فرماندار زرندیه و آقازیارتی قاضی دادگستری، در زمان مقرر استعفا دادند.
در کنار این افراد نمایندگان کنونی، به جز نماینده تفرش و آشتیان که اعلام حضور نیافتن در دوره بعدی اعلام کرده است، مابقی در انتخابات دوره بعد حاضرمی شوند.
ثبت نام نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان همزمان با سراسر کشور از امروز سوم دی ماه آغاز می شود.
ماراتن یک هفته ای برای ثبت نام
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه، فرمانداری و بخشداریهای استان آماده ثبت نام داوطلبان نمایندگی از شنبه سوم تا نهم دی ماه است، گفت: تفاوت این انتخابات با دوره قبل، تاکید قانونی بر فوق لیسانس یا داشتن مدرک معادل آن است.
ابوالقاسم نطراللهی، افزود: داوطلبان در کنار مدارک شخصی باید مدرک استعفانامه خود را نیز ارائه دهند.
وی از داوطلبان خواست، در صورت داشتن تمایل برای ثبت نام، این کار را در زورهای ابتدایی انجام دهند و آن را به پایان هفته واگذار نکنند.
11 کمیته ستاد انتخابات فعال هستند
قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی با شاره به اینکه، ستاد انتخابات استان دارای 11 کمیته است، و آنها فعال هستند، گفت: کمیته های خبری، حقوقی، فناوری، امنیتی و انتظامی، جوانان، بانوان، استعلامات و حفاظت فیزیکی، اجرایی، اطلاع رسانی و سایبری، تبلیغات و پشتیبانی تشکیل شده است.
فرهاد اسکندری افزود: ستاد انتخابات استان مرکزی از شش ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.
24 فرآیند انتخابات استان الکترونیک است
وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در استان فراهم است، گفت: در این دوره از انتخابات بخش عمده کار الکترونیک خواهد بود.
مدیر کل انتخابات استان مرکزی افزود: 24 فرایند از 25 مراحل مختلف برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی برای اولین بار
به گفته اسکندری امسال برای اولین بار در انتخابات، ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان تشکیل شده است.
وی گفت: دادگستری استان نیز با راه اندازی و فعالیت ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در این دوره با قوت فعالیت می کند و تعامل خوبی بین عوامل اجرایی، هیئت نظارت و دادگستری در استان وجود دارد.
حضور حداکثری، تجلی نظام مردمسالار دینی
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تحقق حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، را تجلی همه جانبه حکومت مردم سالاری دینی دانست.
ابوالقاسم نصراللهی با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه ای برای پرشور کردن حضور مردم، گفت: در این زمینه شما رسانه ها نقش جدی دارید.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری، افزود: آنچه در این دوره مهمتر از دوره های قبل است ترغیب مردم برای حضور پرشور، آگاهانه و پشت سر ولایت فقیه است.
12 اسفند، روز پرشور ادای تکلیف
12 اسفند روز انتخابات است، مردم فارغ از گرایشهای سیاسی، نگاهی تکلیف گرایانه و بر اساس سخنان رهبر کبیر انقلاب و اکنون رهبر معظم انقلاب، خود را مکلف به حضور و آن را وظیفه ای شرعی می دانند و بدون تردید در این دوره از انتخابات نیز حماسه خلق می کنند.
حضور حداکثری مردم در انتخابات همه معادلات و تحلیل های دشمنان انقلاب اسلامی را بر هم خواهد زد و موجب اقتدار بیشتر نظام در جهان می شود.
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