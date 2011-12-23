حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان از بصیرت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی بعد از ظهر جمعه در دهمین یادواره 75 شهید و پنج شهید گمنام و اربعین شهدای اقتدار که در ورزشگاه مشکین دشت جنب یادواره شهدای غدیر برگزار شد، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نشان از بصیرت پذیری آنها است.

وی ابراز داشت: عده ای از افراد به دنبال بالا بردن سطح توقع ها، خدشه دار کردن چهره ولایت و امامت و طرح نقشه و توطئه برای نابودی انقلاب اسلامی هستند که بهترین پاسخ به این فتنه ها هوشیاری و بصیرت پذیر ملت اسلامی است.ایران در جنگ اطلاعاتی برتر از دیگر کشورها است.

وزیر اطلاعات گفت: در حال حاضر در دنیا جنگ اطلاعاتی سنگین و قوی وجود دارد و به حمدالله نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به دیگر کشورها برتری دارد که این امر مستکبران جهانی را انگشت به دهان کرده است.

حجت الاسلام مصلحی افزود: امروزه دستگاه اطلاعاتی ایران در وضعیتی قرار دارد که به خوبی می تواند اتفاقات و حوادث منطقه و جهان را پیش بینی کند.وی ادامه داد: در کشور روسیه برخی موضوعات رخ داد که دستگاه اطلاعاتی ایران آن را از قبل پیش بینی کرده بود و زمانی که این موضوع ها را به مقامات روسیه عنوان کردیم با پوزخند جواب ما را دادند ولی بعد از مدتی که آن موضوع ها در کشور روسیه اتفاق افتاد متحیر شدند.

وزیر اطلاعات اظهار داشت: مستکبرین جهانی علی رغم میلیاردها دلار هزینه برای نابودی انقلاب اسلامی اما تاکنون نتوانسته این هدف خود را اجرایی کند و برتری ایران در جنگ اطلاعاتی افتخاری برای دستگاه اطلاعاتی است.