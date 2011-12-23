حماسه 9 دی نشان از بصیرت پذیری مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی بعد از ظهر جمعه در دهمین یادواره 75 شهید و پنج شهید گمنام و اربعین شهدای اقتدار که در ورزشگاه مشکین دشت جنب یادواره شهدای غدیر برگزار شد، اظهار داشت:حماسه 9 دی نشان از بصیرت پذیری ملت ایران بود.

وی با اشاره به اینکه شهدا برای بقای اسلام و ولایت تمام هستی خود را اهدا کردند، اضافه کرد: اینگونه ایثارگری در میان ملت ایران ادامه دارد و نتایج خوب آن نصیب انقلاب اسلامی می شود.

وی در خصوص جریان شناسی حق و باطل افزود: جریان باطل در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است و این امر فقط منحصر به دوران امام علی(ع) و یا نهضت امام حسین(ع) نیست بلکه جریان باطل بعد از ظهور امام زمان(عج) نیز وجود خواهد داشت و جریان های باطل، امام مهدی(عج) را به شهادت خواهد رساند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه زیارت عاشورا زیارت قدسی است که از طرف خداوند است، افزود: یکی از نکاتی که در این زیارت به آن پرداخته شده است تبیین جریان باطل در زندگی بشر است که در زیارت عاشورا جریان باطل به سه دسته تقسیم شده است.

حجت الاسلام مصلحی گفت: دسته نخست افرادی هستند که اجازه حکومت به افراد صالح را نمی دهند و زمینه را برای حکومت طاغوتیان فراهم می کنند.وی با بیان اینکه شیعه بودن براعت می خواهد، ادامه داد: بهترین الگو و براعت را شهدا دارند بدلیل اینکه در مسیر ولایت و امامت حرکت کرده اند.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه تمام خطبه های امام علی(ع)خطبه بصیرتی و تبیین جبهه باطل از حق بود، ابراز داشت: 9 دی با بصیرت پذیری از ولی امر مسلمین به خوبی براعتش را نشان داد.

وی اظهار داشت: دسته دوم زمینه سازان حکومت طاغوتیان هستند که در تلاش اند تا صالحان را از حکومت کنار زنند و سومین دسته نیز بدنه و سیاه لشکر جبهه باطل هستند.

حجت الاسلام مصلحی گفت: در طول تاریخ مسیر هدایت و مسیر جبهه حق همیشه ریزش و زایش داشته است، همواره یک عده ای در آزمایش های مختلف دچار مشکل می شوند اما زمانی که نور حقیقت را مشاهده می کنند به جبهه حق می پیوندند.

وزیر اطلاعات افزود: امروزه دشمنان با ترفندهای مختلف در صدد توقف بیداری اسلامی در منطقه هستند که اخیراً بیداری اسلامی را به نام بیداری عربی عنوان کرده اند.

