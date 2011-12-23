"کارلو آنچلوتی" به نیمکت پاریسن ژرمن نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه فرانسوی که به تازگی "آنتونی کومبوآره" را از سمت خود برکنار کرده‌اند درنظر دارند آنچلوتی را به خدمت بگیرند و لئوناردو، مدیر این باشگاه در گفتگو با "اکیپ" از تمایل پاریسن ژرمن برای جذب این مربی ایتالیایی خبر داده است.

آنچلوتی که از زمان برکناری از سرمربیگری تیم چلسی در تابستان بیکار است رابطه خوبی با لئوناردو دارد. زمانی که کارلتو در تیم فوتبال میلان مربیگری می‌کرد، لئوناردو در نقش یک بازیکن‌یاب، چهرههای معتبری چون کاکا و آلکساندر پاتو را به این مربی معرفی کرد.

لئوناردو در گفتگو با اکیپ گفته به محض اینکه آنچلوتی از تعطیلاتش از کانادا بازگردد این قرارداد به صورت رسمی منعقد خواهد شد.