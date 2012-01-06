مسمومیت ناشی از آلودگی منواکسید کربن با سرماخوردگی اشتباه نشود

فاطمه خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سردرد،ضعف جسمانی،سرگیجه و بی قراری، تهوع، استفراغ، خمیازه کشیدن بیش از حد و کاهش دید از علایم عمومی مسمومیتها است.
وی افزود: خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی از جمله علایم اولیه مسمومیت در افراد است وافراد با خارج شدن از فضای آلوده میتوانند از پیشرفت مسمومیت منو اکسید کربن پیشگیری کنند.
خیرخواه اضافه کرد: علایم پایانی مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) مانند کبودی دست،دور لبها و نوک انگشتان و فرد در نهایت دچار تنگی نفس شده و فوت میکند.
وی با اشاره به اینکه، با بروز علائم مسمومیت، گفت: افراد با مشاهده این علائم، با اورژانس 115 تماس بگیرند.
وی، با تاکید بر اینکه خانواده ها مراقب خود باشند افزود: همچنین می توان با خارج کردن فرد مسموم از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل،یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ وی باز و در صورت امکان اکسیژن دهی انجام شود.
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