مسمومیت ناشی از آلودگی منواکسید کربن با سرماخوردگی اشتباه نشود

فاطمه خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سردرد،ضعف جسمانی،سرگیجه و بی قراری، تهوع، استفراغ، خمیازه کشیدن بیش از حد و کاهش دید از علایم عمومی مسمومیت‌ها است.

وی افزود: خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی از جمله علایم اولیه مسمومیت در افراد است وافراد با خارج شدن از فضای آلوده می‌توانند از پیشرفت مسمومیت منو اکسید کربن پیشگیری کنند.

خیرخواه اضافه کرد: علایم پایانی مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) مانند کبودی دست،دور لب‌ها و نوک انگشتان و فرد در نهایت دچار تنگی نفس شده و فوت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه، با بروز علائم مسمومیت، گفت: افراد با مشاهده این علائم، با اورژانس 115 تماس بگیرند.

وی، با تاکید بر اینکه خانواده ها مراقب خود باشند افزود: همچنین می توان با خارج کردن فرد مسموم از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل،یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ وی باز و در صورت امکان اکسیژن دهی انجام شود.

خیرخواه کودکان، زنان باردار و سالمندان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن دانست و اضافه کرد: همچنین در مکان هایی که از سیستم گرمایشی مانند شومینه و بخاری استفاده می شود ،درز و پنجره به طور کامل بسته نباشد و از قراردادن آبگرمکن در فضای بسته جلوگیری شود و از ساخته شدن آشیانه پرندگان بر دودکش ها که خود یکی از دلایل شایع گازگرفتگی است جلوگیری شود.