به گزارش سرويس سياسي مهر ، غلامعلي حداد عادل با بيان مقاومت و مبارزه دو ملت ايران و كوبا در برابر سلطه‌طلبي آمريكا افزود: پشتيباني و همبستگي ملتها با دولت، رمز موفقيت و پيروزي در مقابل فشارهاي سلطه‌طلبانه آمريكا است.



رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز خرسندي از روند روبه رشد همكاري‌هاي دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از توانايي‌هاي بالاي اقتصادي و صنعتي آماده همكاري با كوبا در همه زمينه‌هاست.



حداد عادل همچنين ضمن آرزوي بهبود و سلامتي هرچه سريعتر فيدل كاسترو ، وي را نماد مبارزه و مقاومت در برابر آمريكا در جهان دانست.

فرناند آلوارز معاون رئيس جمهور و رئيس كميته ملي المپيك كوبا نيز در اين ديدار با ابراز علاقه‌مندي‌ هاوانا براي توسعه و تقويبت مناسبات با تهران گفت: دولت و ملت كوبا در كنار ملت ايران در مقابل فشارها و دروغ‌هاي آمريكا خواهد ايستاد.

وي همچنين با رد تبليغات آمريكا در زمينه توانايي‌هاي هسته اي ايران تأكيد كرد: كوبا استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را حق ملت ايران مي‌داند و از آن دفاع خواهد كرد.



معاون رئيس جمهور كوبا همچنين با ابلاغ سلام‌هاي گرم و دوستانه فيدل كاسترو به رئيس مجلس شوراي اسلامي بر تقويت همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي و پارلماني دو كشور تأكيد كرد.