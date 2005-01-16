  1. سیاست
حداد عادل در ديدار معاون رئيس جمهور و رئيس كميته ملي المپيك كوبا:

ملت ايران هرگز در مقابل بهانه‌جويي‌هاي آمريكا عقب نشيني نمي‌كند

رئيس مجلس شوراي اسلامي كه امروز در ديدار با معاون رئيس جمهور و رئيس كميته ملي المپيك كوبا سخن مي‌گفت، با اشاره به فشارها و تبليغات منفي آمريكا بر ضد ملت ايران تأكيد كرد: ملت ايران در مقابل بهانه‌جويي‌هاي آمريكا هرگز عقب ‌نشيني نخواهد كرد.

به گزارش سرويس سياسي مهر ،  غلامعلي حداد عادل  با بيان مقاومت و مبارزه دو ملت ايران و كوبا در برابر سلطه‌طلبي آمريكا افزود: پشتيباني و همبستگي ملتها با دولت، رمز موفقيت و پيروزي در مقابل فشارهاي سلطه‌طلبانه آمريكا است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز خرسندي از روند روبه رشد همكاري‌هاي دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از توانايي‌هاي بالاي اقتصادي و صنعتي آماده همكاري با كوبا در همه زمينه‌هاست.

حداد عادل همچنين ضمن آرزوي بهبود و سلامتي هرچه سريعتر فيدل كاسترو ، وي را نماد مبارزه و مقاومت در برابر آمريكا در جهان دانست.

فرناند آلوارز معاون رئيس جمهور و رئيس كميته ملي المپيك كوبا نيز در اين ديدار با ابراز علاقه‌مندي‌ هاوانا براي توسعه و تقويبت مناسبات با تهران گفت: دولت و ملت كوبا در كنار ملت ايران در مقابل فشارها و دروغ‌هاي آمريكا خواهد ايستاد.
وي همچنين با رد تبليغات آمريكا در زمينه توانايي‌هاي هسته اي ايران تأكيد كرد: كوبا استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را حق ملت ايران مي‌داند و از آن دفاع خواهد كرد.

معاون رئيس جمهور كوبا همچنين با ابلاغ سلام‌هاي گرم و دوستانه فيدل كاسترو به رئيس مجلس شوراي اسلامي بر تقويت همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي و پارلماني دو كشور تأكيد كرد.  

