تصویر حکم دستگیری طارق الهاشمی/ هشدارهای نماینده آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی ضمن درخواست از دولت نوری المالکی برای تحمیل اقتدار خود بر کشور، سیاستمداران عراقی را نیز به پرهیز از کشاندن کشور به سمت بحرانهای بیشتر فرا خواند.

احمد الصافی در خطبه های نماز جمعه کربلای معلی از دولت مرکزی خواست اقتدار خود را تحمیل و برای اجرای قانون و پیگرد عاملان اقدامات خشونت آمیز اخیر تلاش کند.



وی بر ضرورت پرهیز سیاستمداران عراقی از محکوم کردن یکدیگر و همچنین تلاش برای دور نگه داشتن عراق از بحرانهای بیشتر تاکید کرد.



الصافی در خلال خطبه های نماز جمعه که در بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ایراد می شد، گفت دولت عراق باید مجازات شدیدی علیه کسانی که دست داشتن آنها در کشتار مردم ثابت شده است، اعمال کند.



وی برخی سیاستمداران را به قاچاق پول به خارج از عراق و اجرای طرحهای بین المللی متهم کرد و گفت انفجارهای اخیر چه پیامی در خود دارد.



به گفته وی، عاملان انفجارهای اخیر کسانی هستند که از حمایت مالی کشورهای دیگر برخوردارند و پیشتر برای حضور نظامیان بیگانه بهانه تراشی می کردند، آنها دیگر چه بهانه ای پس از خروج این نظامیان دارند.



بر اساس گزارش پایگاه السومریه عراق، در رشته انفجارهای خونین روز پنجشنبه اول دی در بغداد، 63 عراقی کشته و 197 نفردیگر زخمی شدند.



این انفجارها در پی تهدیدهای همزمان رهبران العراقیه از جمله ایاد علاوی و طارق الهاشمی که به اتهام حمایت از اقدامات تروریستی تحت پیگرد دستگاه قضایی است و به کردستان عراق گریخته است و درخواست نوری المالکی از پارلمان برای سلب اعتماد از صالح المطلک معاون وی که گفته می شود از عراق فرار کرده است، رخ داده است، در پی این انفجارها، علاوی در گفتگو با العربیه به صراحت اعلام کرد این انفجار تسویه حسابهای سیاسی است.

روز یکشنبه یک منبع در فرودگاه بین المللی بغداد به خبرگزاری "کل العراق" گفته بود صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق وابسته به اقلیت که مالکی از پارلمان خواسته بود به وی رای عدم اعتماد بدهد، با یک فروند هواپیما به اردن گریخته است.