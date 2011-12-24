تکاپوی عربستان و قطربرای نجات الهاشمی/ درخواست از آمریکا برای دخالت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابعی در اتحادیه عرب فاش کردند که دولتهای عربستان و قطر تحرکات گسترده ای را برای دستیابی به توافق درباره طرح کاری برای دخالت در مسائل داخلی عراق و تلاش برای پاسخگویی به درخواست طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که خواستار دخالت این اتحادیه به نفع وی به دلیل اینکه نماینده اقلیت اهل سنت در روند سیاسی به شمار می رود، به راه انداخته اند.



بر اساس گزارش نهرین نت، این منابع گفتند نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب تماسهایی را با سفرای کشورهای عربی نزد اتحادیه برای رایزنی درباره چگونگی آغاز دخالت در عراق برای نجات طارق الهاشمی از پیگرد الهاشمی و ادامه نقش اعراب سنی در روند سیاسی عراق برقرار کرده است و در این زمینه عربستان و قطر به نبیل العربی گفته اند که مسئله طارق الهاشمی، جنایی و قانونی نیست، بلکه طایفه ای است.



بر اساس این گزارش، طارق الهاشمی در تماس با نبیل العربی، وی را در جریان حکم دستگیری خود قرار داده و ادعا کرده که این مسئله طایفه ای است.



در همین ارتباط، ایاد علاوی رهبر العراقیه نیز در تماس با نبیل العربی ادعا کرده است که پرونده طارق الهاشمی طایفه ای است نه پرونده کیفری.



ناظران درخواست کمک الهاشمی از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دخالت به منظور نجات وی از حکم دستگیری که پنج قاضی عراقی از جمله قضات اهل سنت صادر کرده اند، به مثابه تلاش و اصرار الهاشمی برای زدن برچسب سیاسی و مذهبی به مسئله پیگرد خود در پی اعترافات بسیار خطرناک برخی محافظانش به دست داشتن در قتل دهها سیاستمدار و نظامی و غیر نظامی با حمایتهای مالی الهاشمی قلمداد کرده اند.



الهاشمی تنها به این اقدامات بسنده نکرده، بلکه حتی در تلاش برای وادار کردن نوری المالکی برای بستن پرونده ترورهایی که وی در آن دست دارد، نخست وزیر عراق را تهدید کرده است که خواستار دخالت سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب و انتقال این پرونده به دیوان لاهه و دادگاه رم در صورتی که پرونده ترورها را نبندد، خواهد شد.

اما مالکی به صراحت گفته است این پرونده راه عدالت را طی خواهد کرد، وی حتی تهدید به باز کردن پرونده های تروریستی جدید با تمام شاهدان و جزئیات آن کرده است که قصد داشت در سال 2007، عراقی ها را در جریان آن قرار دهد، اما به سبب فشارها و دخالتهای برخی شرکای روند سیاسی به تاخیر افتاد.



جانبداری آشکار آمریکا از متهم به حمایت از تروریسم



به گزارش مهر، در زمینه مرتبط و در یک موضعگیری که نشان دهنده حمایت آمریکا از تروریسم و دفاع از متهمانی همچون الهاشمی است، شبکه الشرقیه فاش کرد یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است اتهامات نسبت داده شده به طارق الهاشمی بی پایه و اساس است.



این موضعگیری صریح آمریکا در حمایت از طارق الهاشمی دهن کجی به نتایج تحقیقات قانونی است که زیر نظر پنج نفر از قضات عراقی انجام شده است که همگی درباره صدور حکم دستگیری وی به توافق رسیده اند، این موضعگیری دلیل قاطعی بر اصرار آمریکا بر حمایت از تروریسم و تروریستهای عراقی است که به جای همدردی و همبستگی با قربانیان تروریسم به سرعت از متهمان به دست داشتن در ترور دهها عراقی با سوء استفاده از مناصب دولتی حمایت کرده است.



از سوی دیگر ایاد علاوی با حمایت آشکار از طارق الهاشمی متهم، دولتهای عراقی را به شکست در اداره پرونده امنیتی عراق متهم کرد و گفت: آنچه در عراق رخ می دهد، تسویه حسابهای سیاسی است.