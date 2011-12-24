حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات احداث گورستانهای شرقی ،غربی پایتخت گفت: در حال مذاکره با ارتش هستیم تا اجازه استفاده از زمین های غرب تهران را که بیشتر در مالکیت نیروهای مسلح است به ما بدهند.

وی ادامه داد: منابع طبیعی نیز مالکیت بخش دیگری از این زمینها را بر عهده دارد که مذاکرات ما با آنها ادامه دارد و ممکن است در بخش هایی به نتیجه برسد.

معاون شهردار تهران با بیان این که محدودیتهای نظامی و تاسیساتی سبب مخالف ارتش با انتقال این زمین به شهرداری است گفت: به دلیل محدودیت ها و تاسیسات نظامی که در این محدوده وجود دارد نیروهای مسلح موافق افزایش تردد مردم در این منطقه نیستند. اما ما معتقدیم دراین منطقه کسی زندگی نمی‌کند که از همجوار شدن با گورستان دچار مشکل شود.

کلخورانی در خصوص گورستان شرقی پایتخت گفت: در این منطقه، مشکل شهروندانی هستند که در آنجا زندگی می کنند زیرا این منطقه از سمت اتوبان همت همچنان در حال توسعه است.

وی با تاکید بر این که در این محدوده در صورت احداث گورستان مشکل دسترسی و.. نداریم گفت: در منطقه شرق معارضین زیادی وجود دارند و باید به دنبال یک زمین مناسب برای این پروژه باشیم.

به گفته کلخورانی، مردم این محدوده در مقابل اجرایی شدن این پروژه مقاومت می کنند که دلیل آن بی ارزش شدن زمین های اطراف گورستان تا شعاع چند کیلومتری است.

چندی پیش رئیس شورای شهر تهران از رها کردن احداث گورستان های شرقی ،غرب پایتخت خبر داده و دلیل آن را نبود زمین مناسب عنوان کرده بود.

معاون شهرداری تهران در حالی تاکید بر اجرایی شدن این طرح می کند که او نیز همچون چمران مشکل زمین را دلیل تاخیر ها و بی نتیجه ماندن این طرح می داند.