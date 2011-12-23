کار "نیما" در شعر کارستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی بهمنی در سالن نشست های جنبی ششمین نمایشگاه کتاب گلستان افزود: به ریشه های نوگرایی در غزل امروز پرداخت و گفت: فرزندان غزل روزگار نیما هم اندیشیدند با ظرف غزل خود از رودخانه نیما رفع تشنگی کنند و با این همت، غزل نیمایی شکل گرفت.

وی افزود: نادر نادرپور، نصرت رحمانی و فریدون مشیری هر کدام کارهایی کردند، اما تنها کسی که آن را جدی می گیرد و کار سینما را می فهمد هوشنگ ابتهاج است.

بهمنی، ابتهاج را دارای جایگاه بالایی در غزل دانست و عنوان کرد: ابتهاج توانست پلی بین غزل دیروز و امروز بزند که نام این پل را پل سایه می گذارم.

این شاعر نامدار معاصر تصریح کرد: اما خود ابتهاج نمونه ای نیست که بگوییم از پل عبور کرده باشد و این توقف شاید به خاطر ارادتش به زبان فاخری باشد که خودش آن را معماری کرده است.

وی از منوچهر نیستانی به عنوان نخستین کسی که از پل سایه عبور کرده نام برد و حسین منزوی را تاثیرگذارترین چهره غزل امروز دانست و گفت: حسین منزوی، زندگی و تمامیت خود را بر سر معرفی غزل بعد از نیما گذاشت.

بهمنی، غزل آیینی امروز و صمیمیت زبان آن و تاثیرگذاری اش را مدیون تلاش پیشگامانی چون منزوی دانست و شعر حماسی و غزل آیینی را از فصل های درخشان شعر امروز عنوان کرد.

بهمنی، سروده های تازه خود را برای حاضران قرائت کرد و چند تن از شاعران گلستانی نیز شعر خوانی کردند.

به گزارش مهر، شش نشست جنبی در ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان برگزار می شود.



این نمایشگاه از 28 آذرماه در نمایشگاه بین المللی گرگان آغاز به کار کرد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.