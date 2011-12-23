مسابقات فوتسال دانش آموزان مقطع متوسطه بروجرد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال آموزشگاههای مقطع متوسطه شهرستان بروجرد با حضور 19 تیم در 6 گروه برگزار شد و پس از انجام 28 بازی تیم های دبیرستان بحرالعلوم، نمونه دولتی باقرالعلوم و امام خمینی 1 به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

در دیدار رده بندی این رقابت ها تیم دبیرستان امام خمینی(ره) بروجرد با نتیجه 6 بر 4 از سد تیم فوتسال دبیرستان شهید بهشتی عبور کرد.

دیدار فینال این مسابقات بین دو تیم دبیرستان علامه بحرالعلوم و باقرالعلوم بروجرد برگزار شد که نتیجه این دیدار در ضربات پنالتی 4 بر 2 به نفع تیم دبیرستان علامه بحرالعلوم به پایان رسید.

برای تیم قهرمان دبیرستان بحرالعلوم فرشاد محمد باقری، محمدرضا یاراحمدی، محمد رضا غدیر پور، محمد مقدسی، سجاد رشنو، سجاد علی محمدی، محمد کاشانی، مهدی دیناروند، مهدی شاهوردی، علی گودرزی، رضا مرادی و امیر نظری به مربیگری محمد پیریایی به میدان رفتند.

کار داوری این دوره از مسابقات بر عهده ناصر گودرزی، علیرضا خوشی، میثم مقدسی، شاهین عباسی، مهدی تهرانی، حسین کماسی، داریوش یوسفی، بهروز بیرانوند و داود ساریخانی بود.

عوامل اجرایی مسابقات فوتسال دانش آموزان مقطع متوسطه بروجرد متشکل از علیرضا شریفی به عنوان مسئول مسابقات، علیرضا عسگری به عنوان پزشکیار، هادی هنری به عنوان انتظامات، محمد گودرزی به عنوان تدارکات و حمزه آزادمهر به عنوان ناظر مسابقات بودند.