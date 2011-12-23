مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی دانش آموزان لرستان برگزار شد

مجتبی کلانتری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بدمینتون دانش آموزان لرستان به مدت 9 روز و با شرکت 180 دانش آموز در خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: این رقابتها در مقطع ابتدایی و راهنمایی با قهرمانی بروجرد به پایان رسید و درمقطع متوسطه نیز ناحیه یک خرم آباد مقام نخست را از آن خود کرد.

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش لرستان همچنین از برگزاری آمادگی جسمانی دانش آموزی استان خبر داد و یادآور شد: در نتایج تیمی این مسابقات در مقطع ابتدایی تیم الشتر به مقام نخست رسید و تیمهای بروجرد و ناحیه دو خرم آباد عنوان های بعدی را کسب کردند.

کلانتری فرد ادامه داد: در مقطع راهنمایی این مسابقات نیز ناحیه دو خرم آباد اول شد و تیم های الشتر و کاکاوند دوم و سوم شدند.

وی افزود: در مقطع متوسطه این رقابتها نیز ناحیه یک خرم آباد به مقام قهرمانی رسید، الیگودرز دوم شد و تیم طرحان به مقام سوم رسید.