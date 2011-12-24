موسیقی نواحی گلستان دچار آفت "تکرار"/ سازها در کنج خانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نامناسب موسیقی مقامی و محلی که از آن به عنوان میراث گرانبها یاد می شود در حالیست که در تاریخ 100 سال اخیر نسبت به آن بی‌توجهی شده است.

بررسی برآیندها نشان می دهد، در این مدت به موسیقی‌هایی دیگری که از نقاط دیگر برای ما به ارمغان آورده شده روی آورده‌ایم.

به تاکید کارشناسان، توجه به موسیقی مقامی نواحی مختلف کشور یکی از ضروریاتی است که مسئولان فرهنگی و هنری کشور باید به آن توجه کنند.

در عین حال، موسیقی مقامی و نواحی ایران جلوه‌ها و زوایای ناپیموده‌ای را فراروی خود دارد و هر ملتی در بخش عظیمی از فرهنگ دینی و معتقدات خود استفاده از هنر موسیقی مقامی و نواحی را دارد.

موسیقی مقامی، نقل بسیاری از تلخکامی‌ها، جدال و ستیز با طبیعت و شرح و بیان جنگ‌ها و قهرها است و جلوه‌های دینی درموسیقی مقامی خلاصه شده است.

موسیقی نواحی ترکمن، کتول، مینودشت از جمله موسیقی های نواحی و محلی گلستان است که به رغم بی مهری های فراوان به آن، همچنان شنیده می شوند.

موسیقی ملی مدیون موسیقی نواحی

عضو شورای سیاستگذاری موسیقی گلستان در این زمینه گفت: موسیقی نواحی بخش جدا ناپذیری از موسیقی ملی است و موسیفی ملی مدیون و تابع موسیقی نواحی است.

هوشنگ عظیمی افزود: ارتقا و تعالی موسیقی ملی در گرو موسیقی محلی است و هر چه موسیقی محلی غنای بیشتری داشته باشد و ارتقا یابد به غنا و ارتقای موسیقی ملی کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه موسیقی نواحی و مقامی استان دچار تکرار شده که بخشی از این تکرار ناشی از کم توجهی به فعالان این حوزه است.

به گفته عظیمی، به عنوان نمونه هر بار که بخواهیم موسیقی کتول اجرا شود، بیشتر اشعار " نشاء نشاء" را می شنویم و یا در موسیقی ترکمن هنرمندان بیشتر اشعاری از مختومقلی فراغی را اجرا می کنند.

موسیقی گلستان ارتقا نداشته است

عضو شورای سیاستگذاری موسیقی گلستان با بیان اینکه موسیقی بسیار مظلوم واقع شده است گفت: موسیقی گلستان از نظر کیفی و ارتقاء در سالهای اخیر وضعیت مناسبی نداشته است و ارتقا نداشته است.

وی یادآورشد: هر چند شاهد اجراهای مختلفی در زمینه موسیقی در سالهای اخیر در استان بوده ایم ولی باید این اجراها را ارزیابی کرد که آیاد از نظر کیفیت و ارتقا مطلوب بوده اند یا خیر.

وی با بیان اینکه موسیقی گلستان در سالهای اخیر نتوانسته جایگاه و سهمی در موسیقی ملی داشته باشد گفت: در برخی از مواقع حضور موسیقی استان در سطح ملی تنها به دلیل رایزنیها و روابطی که خود هنرمندان ایجاد کرده اند، بوده است.

هوشنگ عظیمی بیان داشت: این وضعیت درحالیست که موسیقی همواره باید حمایت شود و از فعالان این رشته ها نیز حمایت صورت گیرد و اجرای موسیقی تنها به شرکت در جشنواره و یا مناسبت خاصی نباشد.

وی به شرایط اجرای موسیقی در استان اشاره کرد و گفت: در فینال کار اجرای موسیقی باید از برخی نهادها مانند فرمانداری مجوز گرفت و در برخی اوقات، نظراتی که اعمال می شود غیرتخصصی است که دلخوری هنرمندان این رشته را موجب می شود.

خداحافظی هنرمندان با موسیقی

عضو شورای سیاستگذاری موسیقی گلستان به نوبد آمار جامع در زمینه هنرمندان موسیقی استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ساماندهی در زمینه شناسایی فعالان حوزه موسیقی استان صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: شرایط و مشکلات فراروی موسیقی علاوه بر اینکه مهاجرت هنرمندان موسیقی را موجب شده بلکه در بسیاری از مواقع موجب شده تا هنرمند برای همیشه عطای موسیقی را به لقایش بخشد و با این هنر خداحافظی کند.

به باور کارشناسان حوزه هنر موسیقی اصیل، شنوندگان امروزی گویا فقط اشعار عاشقانه سطحی دوست دارند و برای تغییر این وضعیت نیازمند ظرفیت شناسی موسیقی مقامی و نواحی ایران هستیم، زیرا جذابیت های نهفته بسیاری در این موسیقی هست که اگر در اختیار مخاطب قرار گیرد، قطعا مورد استقبال واقع می شود.

موسیقی محلی استان گلستان به علت ترکیب قومی متفاوت در سه نوع، "موسیقی اقوام و عشایر کرد" که در شمال شرقی استان زندگی می کنند، "موسیقی مردم گرگان" که با ترکیبی با موسیقی مازندران ایجاد شده و "موسیقی مردم ترکمن" پدیدار شده و هنوز هنرمندان چیره دست و نام آشنایی در این دیار کهن وجود دارند که قلبشان برای هنر آبادی و اجدادیشان می تپد.

کم توجهی و حمایت نشدن از موسیقی بومی و محلی درحالی است که موسیقی ملی ریشه در این داشته های اصیلی بومی و محلی دارد و تقویت عناصر و نواهای محلی در تقویت موسیقی ملی ایران نقش بسزایی دارد.

برای اعتلا و پویایی موسیقی اصیل و بومی، حمایت و برنامه ریزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و در غیر این صورت نواهای خوش موسیقی محلی روز به روز بی‌هویت‌تر می‌شوند.