"تازه آبادی های " آق قلا از مشکلات جان به لب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، این روستا در دهستان مزرعه جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰۹ نفر (۷۵خانوار) بوده‌است.

مهمترین مشکلی که برای اهالی این روستا دغدغه شده است، خاکی بودن جاده روستا تا جاده اصلی است که سبب بروز مشکلات فراوانی برای ساکنان منطقه شده است.

جمعی از بانوان عضو هیئت مذهبی و زینبیه این روستا در تماس با خبرنگار مهر، خواهان انعکاس مشکلات این روستا و توجه مسئولان امر برای رسیدگی به آن شدند.

این عده با بیان اینکه تاکنون پیگیریهای اهالی برای رفع مشکلات نتیجه ای نداد، از نماینده خبرگزاری مهر در گلستان درخواست کرده اند نسبت به بیان مسائل اقدام داشته باشند.

به گفته اهالی روستای تازه آباد، در حال حاضر بیش از یک کیلومتر مسیر روستا تا جاده اصلی خاکی و نامناسب است و این امر موجب شد تا اهالی مجبور به پرداخت کرایه اضافی به رانندگان شوند.

خانم کلزایی یکی از ساکنان روستای تازه آباد در این زمینه گفت: به دلیل خاکی بوده جاده روستا مجبوریم پیاده تا مسیر اصلی برویم و رانندگان به دلیل نامناسب بودن مسیر از سرویس دهی به اهالی در محل خوداری می کنند.

این بانو بیان داشت: این مسئله سبب می شود تا اگر بخواهیم وسیله و یا باری را به محل منتقل کنیم باید چند برابر نرخ معمول کرایه پرداخت کنیم.

بانوی دیگری بیان داشت: آژانس ها و خودروهای مسافربر در داخل محل، سرویس دهی نمی کنند و مسافران را در پایان مسیر آسفالته و اول مسیر خاکی پیاده می کنند.

سلیمی عنوان کرد: این مشکل زمانی حاد می شود که اگر مجبور باشیم بیماری را از محل به بیمارستان منتقل کنیم به دلیل عدم ارائه خدمات از سوی مسافربرها و آژانس ها گاه باید کرایه های سنگینی را تقبل کنیم.

وی به دیگر مشکلات اشاره کرد و گفت: همچنین دانش آموزان برای رفتن به مدرسه هر روز مجبورند مسیر طولانی را تا جاده اصلی پیاده روی کنند و سپس سوار سرویس مدرسه شوند.

به گفته اهالی تازه آباد، به رغم آنکه از اهالی محل عوارض شهری و مالیات دریافت می شود ولی خدمات مناسبی از سوی شهرداری در محل ارائه نمی شود.

به عقیده آنها، زباله های خانگی نیز هر چند روز تلمبار و دپو می شود و زمان مشخصی برای جمع آوری زباله در روستا وجود ندارد.

اجرا نشدن طرح هادی روستایی از دیگر مسائلی است که روستاییان تازه آباد به آن اشاره کرده اند.

به گفته آنها در برخی معابر محل جدول کشی صورت گیرد ولی هنوز تکمیل نشده است و این امر سبب شده تا در هنگام بارندگی معابر دچار آبگرفتگی شوند.

شهرستان آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.