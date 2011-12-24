165 بیمارستان در کشور در حال ساخت است

محمدجعفر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت این تعداد بیمارستان جدید در کشور یک رکورد جالب توجه و بی سابقه در بیمارستان سازی در کشور است.

وی ادامه داد: این تعداد بیمارستان در جریان سفرهای دولت بررسی و کار کارشناسی و اجرایی شده و تعدادی مربوط به طرحهای نیمه کاره و دارای مشکل بوده که درجریان سفرهای مسئولان تعیین تکلیف شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 25 بیمارستان در کشور افتتاح شده است، اضافه کرد: تا پایان سال 91، تعداد بیمارستان های قابل افتتاح به 54 بیمارستان افزایش خواهد یافت.

علیزاده، روند ساخت این تعداد بیمارستان درهمه مناطق کشور را مطلوب خواند.

وی اضافه کرد: این وزارتخانه تنها مسئول ساخت بیمارستان بوده و تجهیز آن مربوط به وزارت بهداشت و درمان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، سهم مازندران از بیمارستانهای در حال ساخت در کشور را 10 بیمارستان با هزار و 500 تخت بیمارستانی اعلام کرد و گفت: این بیمارستانها در شهرهای آمل، چالوس، قائم شهر، ساری و بهشهر در حال ساخت است.