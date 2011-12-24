رساله " استادیار دانشگاه گیلان" در جشنواره پژوهش تهران برتر شد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رساله "آرش زیبایی" استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان در بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به عنوان رساله برتر انتخاب شد.

وی اظهارداشت: دکتر زیبایی در بخش رساله ها و پایان نامه با عنوان رساله " بررسی واکنش های ایمنی سلولی سن گندم به قارچ Beauveria bassiana " موفق به کسب عنوان رساله نمونه دکتری شد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: این رساله همچنین در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال 1388 به عنوان رساله برتر انتخاب شده بود.

وی افزود: در این رساله تاثیر اسپورهای قارچ مزبور روی واکنش های ایمنی سن گندم نظیر تعداد سلول های خونی، بیگانه خواری، تشکیل گره و فعالیت آنزیم فنول اکسیداز بررسی شده و اثر عوامل محیطی مثل دما و آفتکش های مختلف نیز در نظر گرفته شده است.

حاتم زاده یادآور شد: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران هر ساله با هدف ارج نهادن بر فعالیت های علمی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه جشنواره ای با عنوان پژوهش برگزار و برترین های پژوهشی را در حوزه های پژوهشگری، طرح های پژوهشی، رساله و پایان نامه نمونه انتخاب می کند.