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۳ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

حاتم زاده در گفتگو با مهر:

رساله " استادیار دانشگاه گیلان" در جشنواره پژوهش تهران برتر شد

رساله " استادیار دانشگاه گیلان" در جشنواره پژوهش تهران برتر شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه گیلان از انتخاب رساله "آرش زیبایی" استادیار این دانشگاه به عنوان رساله نمونه بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران خبر داد.

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رساله "آرش زیبایی" استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان در بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به عنوان رساله برتر انتخاب شد.

وی اظهارداشت: دکتر زیبایی در بخش رساله ها و پایان نامه با عنوان رساله " بررسی واکنش های ایمنی سلولی سن گندم به قارچ Beauveria bassiana " موفق به کسب عنوان رساله نمونه دکتری شد.
 
رئیس دانشگاه گیلان گفت: این رساله همچنین در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال 1388 به عنوان رساله برتر انتخاب شده بود.
 
وی افزود: در این رساله تاثیر اسپورهای قارچ مزبور روی واکنش های ایمنی سن گندم نظیر تعداد سلول های خونی، بیگانه خواری، تشکیل گره و فعالیت آنزیم فنول اکسیداز بررسی شده و اثر عوامل محیطی مثل دما و آفتکش های مختلف نیز در نظر گرفته شده است.
 
حاتم زاده یادآور شد: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران هر ساله با هدف ارج نهادن بر فعالیت های علمی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه جشنواره ای با عنوان پژوهش برگزار و برترین های پژوهشی را در حوزه های پژوهشگری، طرح های پژوهشی، رساله و پایان نامه نمونه انتخاب می کند.
کد مطلب 1491238

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