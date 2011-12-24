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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۴

براری:

طرح تحول فردی و اجتماعی در مازندران اجرا شد

طرح تحول فردی و اجتماعی در مازندران اجرا شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرم مازندران گفت: طرح ارتقاء و تحول فردی و اجتماعی برای نخستین بار در کشور در مازندران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید براری اظهار داشت: در این طرح انسانها با احیا و بازمهندسی اطلاعات و مهارت ها پیش بینی خود در کوتاه ترین زمان به ماندگارترین، گسترده ترین و عمیق ترین تغییر در باور و رفتار نایل می شوند.

وی افزود: آحاد جامعه در اجرای این طرح و با ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، اعتماد و انگیزه لازم برای بروز و کاربردی شدن اطلاعات و دانایی های پنهان خود دست خواهند یافت.

براری گفت: هدف این طرح تربیت مربی و مدرس به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت 20 نفر از کارشناسان فعال در امر آموزش و آشنا به امور تربیتی در امر پیشگیری از وقوع جرم بود که به مدت 60 ساعت و با حضور استاد اعزامی از تهران برای نخستین بار در کشور برگزار شد.

مازندران، 3.6 میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1491247

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