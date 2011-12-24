18 نمایشگاه هوشمندسازی مدارس در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر عباسپور در بازدید از اولین نمایشگاه هوشمند ساز ی مدارس در دبیرستان نواب علیه ساری گفت: این نمایشگاه ها با هدف آشنایی مدیران مدارس استان برگزار می شود و عوامل مدارس با بازدید از این نمایشگاه ها با آشنایی با روند هوشمندسازی، نحوه کاربردی کردن دستورالعمل ها و عملیاتی کردن این دانش از تجربیات مدارس پیشرو در این زمینه استفاده می کنند.

وی با تاکید بر آموزش معلمان، همزمان با تجهیز مدارس، طراحی بر نامه های آموزش در مراکز ضمن خدمت در راستای ارتقای توانایی معلمان و مدیران را خواستار شد و گفت: خوشبختانه دانش آموزان با استقبال خوب از این طرح و علاقمندی آنها انگیزه مجموعه کلاس از جمله معلم را برای بهره گیری از تکنولوژی افزایش می دهند.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در سطح مازندران 18 نمایشگاه هوشمند سازی برگزار می شود و 32 اداره شهرستان و منطقه تمام مدیران را برای بازدید از این نمایشگاهها اعزام خواهند کرد.

عباس پور گفت: مدل های کلاس هوشمند طراحی و ارائه شده و ستاد ویژه هوشمند سازی مدارس استان با قابلیت سنجی شرکت ها و موسسات و کیفیت سنجی تجهیزات به مرحله تهیه آن گام بر خواهد داشت.