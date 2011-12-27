اعتبار چهار مجتمع آب رسانی در سیاهکل تامین شد

اسفند شیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تامین اعتبارات اختصاص یافته 18 روستا با بافت جمعیتی 500 خانوار زیر پوشش سیستم آبرسانی جامع و بهداشتی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از اتمام تعهدات اجرایی مجتمع چالکسراکی با اعتباری افزون بر 200 میلیون ریال و پیشرفت 100درصدی این پروژه اشاره کرد و اظهارداشت: در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی برای آبرسانی به مناطق روستایی این منطقه انجام شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی سیاهکل ادامه داد: فاز دوم پروژه تامین آب آشامیدنی مجتمع نیاول روستای "عاشورآباد " بخش دیلمان که از سال 88 آغاز شده بود، امسال با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.



وی با بیان اینکه 49 خانوار زیر پوشش این طرح قرار گرفتند، افزود: سه هزار و 700 متر لوله گذاری خط انتقال، لوله گذاری داخلی به طول سه هزار و 800 متر، احداث مخزن زمینی 75 متر مکعبی و ساخت اتاقک کلرزنی از جمله مشخصات این پروژه است.



شیدایی اظهارداشت: پروژه تامین آب آشامیدنی روستای " اروشکی " بخش دیلمان نیز که از سال 88 آغاز شده بود با هزینه یک هزار و 120 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسیده است.



وی افزود: این پروژه با احداث مخزن زمینی 100 متر مکعبی، لوله گذاری خط انتقال به طول 800 متر، لوله گذاری شبکه داخلی به طول شش هزار و 700 متر و ساخت اتاقک یک کلرزنی در سال جاری به پایان رسید.



مدیر آبفار سیاهکل یادآورشد: این پروژه 160 خانوار را از نعمت آب آشامیدنی تصفیه شده بهره مند ساخته است.