  1. استانها
  2. گیلان
۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۴

فر امینی:

1800 میلیون ریال برای ساخت مجتمع آب چهارده آستانه اشرفیه اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی گیلان از اختصاص هزار و 830 میلیون ریال برای ساخت مجتمع آب آشامیدنی روستای چهارده شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.

 محمدعلی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تکمیل ساخت این پروژه و اجرای 10  کیلومتر لوله گذاری منبع تامین آب، جمعیتی افزون بر هزار و 112 خانوار روستاهای خلشاء چهارده، کته شصت آبادان، چهارده، کاچاچهارده، شیرکوه چهارده و گاچرا چهارده از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تامین آب آشامیدنی به هشت روستای دیگر شهرستان آستانه اشرفیه خبرداد و اظهارداشت: این پروژه که شامل روستاهای داخل، درگاه، کلیدسر، زیرده، فوشازده، ششکل، کارسیدان و پرکاپشت مهدیخوانی خواهد بود، منبع تامین آب آن از مجتمع شهید خوش سیرت ( طرح آبرسانی هزار روستای گیلان ) است و با 95 هزار متر لوله گذاری شبکه، میزان اعتبار 28 هزار میلیون ریال هفت هزار و 280 نفر را از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهد شد.
 
مدیرعامل شرکت آبفار گیلان گفت: خوشبختانه با همت و درایت دولت و تلاش و کوشش همکاران خدوم شرکت و حمایتهای مسئولان کشور و استان زیرساخت های این طرح آماده شده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با حمایتهای بیشتر و همکاری مردم این مناطق بتوان هر چه سریعتر مردم این هشت روستا را از نعمت آب آشامدینی سالم و بهداشتی بهره مند کرد.
کد مطلب 1491258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

