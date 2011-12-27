1800 میلیون ریال برای ساخت مجتمع آب چهارده آستانه اشرفیه اختصاص یافت

محمدعلی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تکمیل ساخت این پروژه و اجرای 10 کیلومتر لوله گذاری منبع تامین آب، جمعیتی افزون بر هزار و 112 خانوار روستاهای خلشاء چهارده، کته شصت آبادان، چهارده، کاچاچهارده، شیرکوه چهارده و گاچرا چهارده از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تامین آب آشامیدنی به هشت روستای دیگر شهرستان آستانه اشرفیه خبرداد و اظهارداشت: این پروژه که شامل روستاهای داخل، درگاه، کلیدسر، زیرده، فوشازده، ششکل، کارسیدان و پرکاپشت مهدیخوانی خواهد بود، منبع تامین آب آن از مجتمع شهید خوش سیرت ( طرح آبرسانی هزار روستای گیلان ) است و با 95 هزار متر لوله گذاری شبکه، میزان اعتبار 28 هزار میلیون ریال هفت هزار و 280 نفر را از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفار گیلان گفت: خوشبختانه با همت و درایت دولت و تلاش و کوشش همکاران خدوم شرکت و حمایتهای مسئولان کشور و استان زیرساخت های این طرح آماده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایتهای بیشتر و همکاری مردم این مناطق بتوان هر چه سریعتر مردم این هشت روستا را از نعمت آب آشامدینی سالم و بهداشتی بهره مند کرد.