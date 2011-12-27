۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۶

جمشاد در گفتگو با مهر:

740 هزار راننده متخلف در گیلان اعمال قانون شدند

740 هزار راننده متخلف در گیلان اعمال قانون شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان از اعمال قانون 740 هزار راننده متخلف طی سال جاری در استان خبر داد.

مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیمی از تخلفات اعمال قانون شده، تخلفات حادثه ساز بوده و بدون شک تمرکز بر این تخلفات، توسط پلیس راه سبب کاهش تصادفات شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این امسال بیش از 10 هزار خودرو و 13 هزار موتورسیکلت که رانندگان و راکبان‌ آنها مرتکب تخلفات حادثه ‌ساز شده بودند، توقیف شدند.
 
رئیس پلیس راه گیلان گفت: با اجرای موفق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصادفات جاده ای با کاهش 27 درصدی همراه بوده است.
 
وی افزود: طی این مدت در جادههای گیلان تصادفات منجر به فوت 21 درصد، تصادفات منجر به جرح دو درصد، تصادفات خسارتی 39 درصد و در مجموع تصادفات نیز 27 درصد کاهش را نشان می دهد که این امر بدون شک حاصل اجرای دقیق و هدفمند قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در پلیس راه استان بوده است.
 
جمشاد با بیان اینکه مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اول دی ماه به مرحله اجرا درآمده، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این مرحله از قانون ادامه روند ارتکاب به تخلفات رانندگی و تصادفات جاده ‌ای کاهش یابد.
کد مطلب 1491259

