طرح ساماندهی خیران در 13 روستای محروم گیلان اجرا می شود

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستانهای رشت، تالش، املش، فومن، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، آستانه اشرفیه، ماسال و آستارا، محله های انتخاب شده که با تکمیل پرسشنامه های از وضعیت این محله ها اطلاعاتی از نظر اقتصادی و اجتماعی جمع آوری شده است.

وی همچنین تکمیل پرسشنامه ها را موجب شناخت بیشتر از وضعیت محلات روستایی عنوان کرد و اظهارداشت: در این محله ها برای رفاه حال مردم صندوق های تاسیس شده که با کمک مردم اداره می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: سازمان بهزیستی تنها حمایت کننده و مجری فراهم کردن بستری برای انجام این عمل خیر بوده و بقیه امور که طبق اساسنامه صندوق تدوین شده به عهده مردم قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم گیلان همواره در امر نوع دوستی و کار خیر پیشگام بوده اند، گفت: گیلانیها در انجام خیرات سابقه درخشان دارند به طوریکه در گذشته شاهد خدمات بسیار بزرگی از این مردم بوده ایم.

کوچکی نژاد همچنین از برگزاری کارگاه منطقه ای برنامه غربالگری در بهزیستی گیلان خبرداد و افزود: دراین کارگاه وضعیت کشوری برنامه، دستورالعملها، تازه های EHDI ، تجزیه و تحلیل آماری وضعیت خوشه گیلان و ارائه راهکارهای جدید برای ارتقای برنامه بحث و تبادل نظر و نقطه نظرات در خصوص بهبود برنامه و تجربیات استانها جمع آوری شد.

وی یادآورشد: استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، مازندران، گیلان، گلستان، قزوین، قم، تهران، مشاوران علمی و آماری برنامه و کارشناسان مسئول بهزیستی کشور در این گارگاه حضور داشتند.