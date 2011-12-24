2.3 میلیارد ریال بن کتاب در نمایشگاه گلستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ارشاد گلستان تا شب جمعه دو میلیارد و 300 میلیون ریال بن الکترونیکی کتاب، توسط بانک صادرات توزیع شده است.

همچنین حضور مردم و شلوغی نمایشگاه کتاب، باعث شده تا ساعت پایان کار نمایشگاه در پنجمین روز، از 20 به 21 تغییر کند.

ازدیاد جمعیت در مقابل باجه بانک و استقبال مردم از سهیمیه 40 درصدی و شور و حضور در روزهای ابتدایی سردترین فصل سال، باعث شد در دو روز پایانی، تغییری در ساعت کار نمایشگاه ایجاد شود.

به همین منظور روزهای شنبه و یکشنیه، 3 و 4 دیماه ساعت کار نمایشگاه کتاب، از ساعت 10 صبح تا 9 شب است.



طبق آمار در ششمین دوره نمایشگاه کتاب گلستان سه میلیارد و 500 میلیون ریال بن کتاب عرضه می شود.

ششمین نمایشگاه کتاب گلستان در 250 غرفه و با حضور 350 ناشر کشور در حال برگزاری است.

این نمایشگاه از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.