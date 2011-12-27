امسال 1500 خانوار مددجوی کمیته امداد در گیلان صاحبخانه شدند

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: از سال گذشته تاکنون برای سه هزار و 600 خانوار متقاضی مسکن مددجویی روستایی در گیلان پرونده تشکیل شده است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال عملیات اجرایی دو هزار و 500 واحد مسکونی آغازشده که از این تعداد هزار و 500 واحد آن به بهره برداری رسیده است، پیش بینی کرد: تا پایان امسال 300 واحد مسکونی دیگر نیز آماده بهره برداری شود.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه در صورت تخصیص سهمیه اعتبارات تسهیلات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی سال جاری، عملیات ساخت بقیه هزارو 100 واحد مسکونی دیگرنیز تا پایان امسال اجرایی می شود، گفت: ساخت این تعداد واحد مسکونی مددجویی نسبت به سال گذشته که درمجموع 448 واحد بوده افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی در ادامه با عنوان اینکه در پنج سال گذشته هفت هزار و دو واحد مسکونی برای مددجویان روستایی در گیلان ساخته شده، افزود: بیشترین واحدهای مسکونی به ترتیب با تعداد 758 واحد در لاهیجان، 609 واحد در ماسال و 575 واحد مسکونی در شهرستان فومن برای مددجویان فاقد مسکن در روستاهای استان ساخته شده است.

فلاحتی اظهارداشت: دراین مدت علاوه بر این تعداد بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویی روستایی، 684 واحد مسکونی نیز برای مددجویان شهری کمیته امداد ساخته و یا خریداری شده است.

وی همچنین از ثبت نام هزارو 375 خانوار مددجوی شهری متقاضی مسکن مهر خبرداد و افزود: از این تعداد به 204 خانوار کمک بلاعوض دو تا چهار میلیون تومانی برای تامین سهم آورده از محل منابع کمته امداد و دیگر کمکهای دولتی پرداخت شده است.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان درادامه تامین بخشی از سهم آورده مددجویان متقاضی مسکن مهر را یکی از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری اعلام کرد و یادآورشد: در صورت تامین اعتبار این مصوبه، تعداد بیشتری از مددجویان از این کمکهای بلاعوض بهره مند می شوند.