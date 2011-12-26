آبهای زیرزمینی فارس در حال تخریب کیفی است/ بحران جدی منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس طی چند سال گذشته با بحران خشکسالی مواجه بوده است.

این خشکسالی اثرات مختلفی را در ابعاد گوناگون در استان برجای گذاشته که ازجمله آن می توان به خشکی تالابها، کاهش آب سدها و همچنین افت آب دشتها اشاره کرد.

این موارد هرکدام به تنهایی برای استان فارس میتواند بحران عظیمی را ایجاد کند که سالیان سال نیز اثرات ان باقی بماند اما یکی از اثرات دیگر این کم آبی افت آبهای زیرزمینی استان است که به روند بحران تخریب کیفی آبها نیز منجر شده است.

عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خشکسالی و کاهش باران و اثرات منفی روی کیفیت آبهای زیر زمینی دارد، گفت: البته این تاثیر با یک تاخیر زمانی همراه است.

مسعود نوشادی افزود: خشکسالیهای اخیر باعث افت کیفیت آبهای زیرزمینی در استان فارس شده به عنوان مثال میانگین هدایت الکتریکی(EC)آبهای زیرزمینی در شهرستان شیراز در سالهای 88- 1387معادل1799 دسی زیمنس درمتر است اما این میانگین در سالهای 86-1384معادل1594 دسی زیمنس درمتر بوده است.

وی اظهار داشت: از این رو مقدار هدایت الکتریکی طی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 9.12درصد افزایش یافته البته این افزایش در نقاط مختلف استان متغیر است.

این استاد دانشگاه شیراز ادامه داد‌: یک نمونه دیگر در منطقه فیروز آباد است که میانگین هدایت الکتریکی در طی سالهای 85-83 معادل یک هزار و 155 دسی زیمنس درمتر بوده که طی سالهای 88-86 به 7.1407 دسی زیمنس درمتر رسیده است.

نوشادی تصریح کرد: به عبارت دیگر هدایت الکتریکی طی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل آن 9.21درصد افزایش داشته از این رو اگر روند کمبود باران و کاهش منابع آب ادامه یابد مشکل کاهش کیفت آب نیز تشدید خواهد شد البته متناسب با افزایش EC، مقادیر کاتیونها و آنیونهای آب نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز یکسری از تحقیقات در خصوص آلودگی آبهای زیرزمینی انجام شده و یکسری دیگر نیز دردست انجام است که نتایج آن به زودی منتشر می شود به طور کلی نتایج بیانگر تخریب کیفی آبهای زیرزمینی است.

این عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم آبهای زیرزمینی صرف کشاورزی می شود، اقدامات مناسب برای کنترل سطح زیرکشت در استان، تعیین الگوی کشت مناسب در هر منطقه، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها برای سهمیه بندی حجم آب خروجی از چاهها، ممانعت از حفر چاه های جدید و اندازه گیری تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی و استفاده از منابع آبهای سطحی ضروری است.

نوشادی اظهار داشت: هم اکنون اقدامات مفیدی برای انجام برخی از موارد فوق در سازمان جهاد کشاورزی فارس و سازمان آب منطقه ای فارس انجام شده و یا در دست انجام است ولی با توجه به مشکلات موجود روند انجام آنها متناسب با نیاز منابع آبهای استان نیست و در انجام آنها باید تا حد ممکن تسریع صورت گیرد.

وی بیان کرد: درغیر این صورت بحران جدی در منابع آب که طی سالیان اخیر شروع شده به جایی خواهد رسید که شاید دیگر غیر قابل بازگشت باشد.

وی در رابطه با اقدامات لازم برای جلوگیری از این موضوع گفت: برنامه ریزی بلند مدت و جامع منابع آب استان برای 50 سال آینده یک ضرورت انکار ناپذیر است که باید در اسرع وقت انجام شود و پروژه ها و طرحهای مورد نیاز برای عملیاتی کردن این برنامه باید با هماهنگی تمام مسئولان ذی ربط در استان در دستور کار قرار گیرد به گونه ای که با تعویض مسئولان سازمانها و نهادهای مربوطه این برنامه دچار خلل نشود و به صورت مستمر اجرا شود.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز نیز در این رابطه گفت: بر اساس تحقیقات هرچقدر میزان آب پایین تر رود میزان آلودگی افزایش پیدا می کند.

محمدجعفر ناظم السادات افزود: زمانی که سطح سفره آبهای زیرزمینی کاهش پیدا می کند باید بدون هیچگونه آزمایشی بدانیم که کیفیت آب نیز کاهش پیدا می کند و به دنبال آن نیترات آب افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه کم شدن کیفیت آب بیماریهایی را به دنبال دارد، اظهار داشت: در این راستا اگر یک منبع آلوده کننده در کنار آب باشد خطرات بیشتر می شود و به دلیل اینکه به طور دائم در دشتهای استان فارس افت آب داریم باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت: این موضوع که در سالهای آینده مردم برای تامین آب خود نیز با مشکل روبه رو باشند دور از ذهن نیست به همین دلیل ضروری است سازمانهای مربوطه وارد عمل شده و برای جداسازی آبها در روشهای مختلف اقدام کنند.

ناظم السادات تاکید کرد: با توجه به وضعیت دشتهای استان فارس سازمان آب منطقه ای باید پروانه جدید بهره برداری صادر نکند در غیر این صورت استان فارس با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.