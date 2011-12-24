پالایشگاه شازند به تولیدکنندگان سوخت جت کشور پیوست

مجید رجبی کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون چهار میلیون و 200 هزار لیتر سوخت جت و هواپیما در این پالایشگاه تولید می شد که با اضافه شدن واحد جدید، تولید به بیش از شش میلیون لیتر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه، تولیدات این پالایشگاه بر اساس استانداردهای یورو پنج و آخرین استانداردهای جهانی است، گفت: برای راه اندازی این واحد، 28 میلیون و 492 هزار یورو سرمایه گذاری شده است.

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند

طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند یکی از مهمترین و بزرگرترین طرحهای اجرا شده در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت است که در واقع احداث پالایشگاهی جدید در کنار پالایشگاه فعال کنونی است.

با اجرای این طرح پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند تا پایان امسال ظرفیت تولید بنزین خود را به 3.4 برابر کل ظرفیت موجود افزایش می دهد و روزانه 16 میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد.

تغییر خوراک پالایشگاه و افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه 170 هزار بشکه نفت خام سبک به روزانه 250 هزار بشکه مخلوطی از نفت خام سبک و سنگین برای جلوگیری از واردات بنزین و فرآورده های نفتی، افزایش تولید بنزین و محصولات مطابق با استانداردهای کیفی روز دنیا است.