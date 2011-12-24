14 هزار نوزاد در استان مرکزی به دنیا آمد

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون 14 هزار 68 نوزاد در استان به دنیا آمده است که نسبت به مدت مشابه گذشته، 1.3 درصد افزایش داشته است.

وی تعداد فوت شدگان استان در همین مدت را پنج هزار و 507 دانست که نسبت به سال گذشته همین مدت یک درصد افزایش یافته است.

صدور کارت هوشمند از سال آینده

وی ضمن اشاره به تمدید کارتهای ملی تا پایان سال 92 از صدور کارت هوشمند ملی در سال آینده خبر داد و گفت: هم اکنون در حال ایجاد زیر ساختهای لازم هستیم و اعتبارات این طرح از منابع ملی و استانی است که اعتبار ملی تامین ولی هنوز اعتبار استانی در اختیار ما قرار نگرفته است.

وی همچنین افزود: ایجاد آرشیو الکترونیک اسناد هویتی هم اکنون در شهرهای اراک ساوه خمین و شازند در حال تامین است که البته 50 درصد این کار تا کنون در اراک صورت گرفته است.

رونمایی از شناسنامه بزرگان استان

چقایی در ادامه به اجرای طرح گنجینه اسناد استان اشاره کرد و گفت: ثبت احوال استان طرح گنجینه اسناد که مربوط به رونمایی شناسنامه افراد برجسته استان هم چون امام خمینی، پروفسور حسابی و... را در دست اقدام دارد که در این راستا تاکنون رونمایی هایی در برخی شهرستان های استان صورت گرفته است.

سوم دی روز ثبت احوال/ ثبت 120 میلیون سند در کشور

چقایی با اشاره به آغاز هفته ثبت احوال از 30 آذر گفت: بنا بر مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور در سال 88 روز سوم دی روز ثبت احوال نام گرفته است، گفت: از زمان آغاز کار ثبت احوال در کشور تا کنون 120 میلیون سند ثبت شده که از این تعداد 3 میلیون و 500 هزار سند مربوط به استان مرکزی است که از زمان صدور اولین شناسنامه در اراک است.