80 مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد مجوز و پروانه صادر شده در بخش های بازرگانی، صنعتی، خدماتی، ترانزیت و گردشگری بوده است.

تعداد 68 مجوز بازرگانی، دو مجوز تولیدی، دو مجوز گردشگری و 11 مجوز خدماتی توسط سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برای فعالان بخش اقتصادی صادر شد.

از این تعداد 30 شرکت سهامی خاص، 45 شرکت با مسئولیت محدود و پنج شرکت تضامنی به ثبت رسیده است.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تسهیلات و مزیت های خاصی را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته که از آن جمله می توان، معافیت مالیات 100 درصد بردرآمد و دارایی به مدت 20 سال، امکان مشارکت 100 درصد خارجیان، امکان انتقال 100 درصد سرمایه و سود آن و صدور ویزای شش ماهه برای سرمایه گذاران خارجی با قابلیت تمدید را عنوان کرد.