  1. استانها
  2. مرکزی
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

شهرک گلخانه ای 63 هکتاری در ساوه ساخته می شود

شهرک گلخانه ای 63 هکتاری در ساوه ساخته می شود

ساوه - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ساوه از ساخت شهرک گلخانه ای هب وسعت 63 هکتار که اولین شهرک گلخانه ای بزرگ کشور خواهد بود خبر داد.

جمشید توحیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجتمع در دو مرحله ساخته می شود مرحله اول به بهره برداری رسیده و اکنون 70 واحد در آن فعالند و در مرحله دوم ایجاد 100 واحد گلخانه در آن تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه، این امر در راستای استفاده مناسب از آب کشاورزی موجود است گفت: اجرای مرحله دوم این مجتمع هم تا پایان سال انجام شود.

وی با اشاره به اینکه، اکنون  300 نفر در آن مشغول کار هستند، افزود: پیش بینی می شود به همین میزان اشتغال در مرحله دوم ایجاد شود.

توحیدلو، انواع سبزی و صیفی و گیاهان دارویی را از جمله تولیدات مجتمع های گلخانه ای در شهرستان ساوه اعلام کرد و گفت: ساوه دارای 135 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که 260 هکتار آن به کشت گلخانه ای اختصاص یافته است.

کد مطلب 1491275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها