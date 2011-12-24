شهرک گلخانه ای 63 هکتاری در ساوه ساخته می شود

جمشید توحیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجتمع در دو مرحله ساخته می شود مرحله اول به بهره برداری رسیده و اکنون 70 واحد در آن فعالند و در مرحله دوم ایجاد 100 واحد گلخانه در آن تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه، این امر در راستای استفاده مناسب از آب کشاورزی موجود است گفت: اجرای مرحله دوم این مجتمع هم تا پایان سال انجام شود.

وی با اشاره به اینکه، اکنون 300 نفر در آن مشغول کار هستند، افزود: پیش بینی می شود به همین میزان اشتغال در مرحله دوم ایجاد شود.

توحیدلو، انواع سبزی و صیفی و گیاهان دارویی را از جمله تولیدات مجتمع های گلخانه ای در شهرستان ساوه اعلام کرد و گفت: ساوه دارای 135 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که 260 هکتار آن به کشت گلخانه ای اختصاص یافته است.