فیروزصفه انتقام فولاد ماهان را از منصوری نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروزصفه که برای پیروزی در این مسابقه انگیزه بسیاری داشت، نتوانست به این هدف خود دست پیدا کند و اگرچه تا دقایق پایانی بازی از تیم حریف پیش بود اما در پایان نتیجه را به منصوری قرچک واگذار کرد.

این دیدار از ساعت 16 روز جمعه در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد و با توجه به تاثیر خاصی که در صدر جدول رده‌بندی داشت، برای تیم‌های اصفهانی اهمیت بسیاری داشت.

در این دیدار که اهمیت زیادی برای فولاد ماهان و گیتی پسند داشت این شهید منصوری بود که علی رغم اینکه دو بار از میزبان خود عقب افتاد اما در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز میدان شد.

گل‌های شهید منصوری را در این دیدار احمد اسماعیل پور(۳ بار) و مهدی رضاییان به ثمر رساندند همچنین برای فیروزصفه نیز قدرت بهادری(۲بار) و حسن لولاکی گلزنی کردند.

تیم شهید منصوری قرچک با پیروزی در این دیدار ۴۱ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به گیتی پسندی در جایگاه دوم جدول باقی ماند.

فیروزصفه نیز با این شکست ۱۶ امتیازی باقی ماند و به رده هشتم جدول رده بندی سقوط کرد.