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۳ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۲

کرمی نژاد در گفتگو با مهر:

20 هزار انشعاب آب شور در زاهدان شیرین می شود

20 هزار انشعاب آب شور در زاهدان شیرین می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر آبفای سیستان و بلوچستان گفت: 20 هزار انشعاب آب شیرین تا پایان سال جاری در زاهدان واگذار خواهد شد.

محمد رضا کرمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آب شور در شبکه آبرسانی شهر زاهدان در حال شیرین شدن است، اظهار داشت: به همین منظور کارخانه آب شیرین کن مطابق با پیشرفته ترین فن آوری های روز دنیا در جوار ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان در حال احداث است.

وی گفت: در این رابطه تعدادی از چاه های آب موجود در سطح شهر با اتصال به این کارخانه شیرین شده و وارد مدار آب شبکه آبرسانی می شود.

وی افزود: علیرغم رشد سریع شهر زاهدان، تمهیدات لازم به منظور تامین آب و همچنین افزایش سطح خدمات به شهروندان از روند مطلوبی برخوردار است.

مدیر آبفای سیستان و بلوچستان همچنین بیان داشت: 80 درصد از شبکه آبرسانی زاهدان اصلاح و نوسازی شده است.

وی گفت: از 110 هزار انشعاب آب در شهر زاهدان 28 هزار انشعاب آب شور و متعلق به شبکه قدیمی است که نیاز به نوسازی و اصلاح دارد.

وی افزود: با اجرای مدیریت فشار، نوسازی شبکه های فرسوده، مدرنیزه سازی و اصلاح تاسیسات موجود هدر رفت آب بیش از 9 درصد کاهش یافته است.

کرمی نژاد با بیان اینکه بزودی فشار آب در شبکه آبرسانی به صورت رایانه ای هدایت خواهد شد، افزود: با اجرای این سیستم  درصد ترکیدگی لوله های آب شهری به کمترین مورد کاهش خواهد یافت.

وی گفت: در این سیستم که بیش از یک سال مطالعات آن به طول انجامیده است متناسب با مصرف، سطح فشار آب افزایش و یا کاهش یافته و از فشار بیش از حد و ترکیدگی لوله ها جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 1491279

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