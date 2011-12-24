به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد مبلغی در دیدار جمعی از شخصیتهای برجسته علمی، دینی و سیاسی کشور هندوستان با تقدیر از حضور شخصیتهای علمی هندوستان، علوم اسلامی را سرمایه مهم مسلمانان دانست و بر همکاری و همگرایی برای توسعه این علوم تاکید کرد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سایه توسعه علوم اسلامی، صیانت از عقیده در فضای اسلامی نیز تحقق می‌یابد و از این رهگذر، اولین شرط برای تحقق وحدتی در خدمت اسلام فراهم می‌شود.



حجت‌الاسلام مبلغی گفت: با تضعیف علوم اسلامی، شیعه و سنی هر دو تضعیف می‌شوند و از مسلمانی چیزی جز نام آن، باقی نمی‌ماند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: گاهی به دلیل گوش فرادادن به نداهای تفرقه‌آمیز دشمنان، برخی مسلمانان نه تنها برای توسعه علوم اسلامی همکاری نمی‌کنند بلکه در راستای تضعیف موجودی‌ها و داشته‌های کنونی علوم اسلامی نیز گام بر می‌دارند.



رویارویی شیعه و سنی، کل علوم اسلامی را در معرض خطر قرار می‌دهد



مبلغی اظهار داشت: شیعه و سنی باید این هشدار را جدی بگیرند که اگر به فکر اتحاد فی مابین خود نباشند نسلهای جدید شیعه و سنی از مخاطب بودن برای علوم اسلامی دور خواهند شد و به سمت بینشهای غیراسلامی، گرایش پیدا می‌کنند و به بیان دیگر تفرقه، زمینه‌ساز فاصله‌گرفتن نسلهای جدید و جوان شیعه و سنی از علوم اسلامی است و این یک خطر مشترک است.



وی گفت: مسلمانان باید اختلافات فکری و عقیدتی خود را که ذیل پاره‌ای از مسائل علوم اسلامی مشاهده می‌شود از طریق گفتگوی علمی دنبال و از رویارویی و ستیز با همدیگر که کل علوم اسلامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، پرهیز کنند.



مبلغی بیان داشت: متاسفانه گاهی مسلمانان به دلیل عدم آگاهی نسبت به شرایط حساس جهانی و منطقه‌ای، به نداهای تفرقه‌آمیز دشمنان گوش فرا می‌دهند و وارد مسائلی می‌شوند که جهان اسلام را به خود مشغول می‌سازد.



اعتقاد به خدوند متعال قوی‌ترین عنصر اعتقادی مشترک میان ادیان



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیه " قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ ..." گفت: در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام (ص) آمده است که به اهل کتاب بگویید بیایید بر کلمه "سواء" تاکید کنیم و مقصود از "کلمه سواء" ، توحید و اعتقاد به خداوند است.



وی اظهار داشت: اعتقاد به خدوند متعال قوی ترین عنصر اعتقادی میان ادیان است و طبق این آیه شریفه باید اهل کتاب با مسلمانان بر این مشترک خود، تکیه کنند. این تکیه کردن به این معناست که همه بدانند بر گرد محور "اعتقاد به خداوند" شکل گرفته‌اند و احساس خاص به خدا مربوط بودن را به صورت مشترک پیدا کنند و عمل مشترک مناسب هم ایجاد کنند.



وی یادآور شد: وقتی مسلمان می‌توانند با اهل کتاب همکاری الهی کنند چگونه خود نباید با هم همکاری و وحدت داشته باشند!



حجت‌الاسلام مبلغی اظهار داشت: این در حالی است که برخی از اهل کتاب، اعتقاد آنها به خداوند اعتقاد بی‌پیرایه‌ای نیست. به عنوان نمونه، اعتقاد به خداوند در فکر تثلیثی مسیحیت، شرک آلود است؛ ولی درون همین اعتقاد شرک آلود، یک هسته توحیدی مشترک با مسلمانان وجود دارد که خود خداوند است.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی تصریح کرد: به بیان دیگر تثلیث اگر چه یک اعتقاد شرک آلود است ولی اگر تجزیه شود بخشی از آن، با دیدگاه مسلمانان اشتراک دارد و آن هسته مشترک خداوند متعال است. طبق آیه شریفه، نفی تثلیث نباید به معنای آن باشد که اعتقاد به خداوند آنها را نیز نادیده بگیریم.



باید به طریق اولی میان مسلمانان تقریب باشد



استاد برجسته فقه و حقوق حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر کلمه "سواء" را باید از دل عقائد شرک آلود اهل کتاب بیرون بکشیم تا ما و آنان بر محور آن هسته جدا شده از پیرایه های نادرست، گرد هم آییم، به طریق اولی، تمرکز مذاهب بر هسته قوی توحیدی نهفته در بطن قرائت های مختلفی که از توحید دارند، یک ضرورت است.



وی ادامه داد: اگر طبق این آیه، با اهل کتاب باید تقریب داشته باشیم مسلمانان باید به طریق اولی مسلمانان با خود تقریب داشته باشند، اگر فی مابین اهل کتاب و مسلمانان یک "سواء" است، میان مسلمانان دهها کلمه سواء وجود دارد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: وهابیت تفسیر غیر خود را نسبت به توحید نادرست می خوانند در حالی که خود آنها تفسیری نادرست از توحید ارایه می دهند. ما بر این باور هستیم که این مسائل در یک فضای علمی بحث شود.



حجت‌الاسلام مبلغی اظهار داشت: اشکال وهابیت این است که هر جمعیت دارای تفسیر مخالف با برداشت نادرست آنها از خداوند را خارج از دایره امت اسلام می دانند و حتی برای گفتگو با آنها را قابلیت قایل نیستند.

تقریب میان مذاهب اسلامی یکی از نداهای قوی جمهوری اسلامی ایران است



رئیس شورای تقریب حوزه در ادامه تصریح کرد: تقریب میان مذاهب اسلامی یکی از نداهای قوی جمهوری اسلامی ایران است و رهبری انقلاب نیز اعتقاد راسخ و نگاه جدی به وحدت اسلامی دارند.



وی همچنین یادآور شد: کشور هندوستان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و مسلمانان و علمای این کشور، می‌توانند نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در راستای تلطیف فضای شیعه و سنی در این کشور داشته باشند.



در این نشست همچنین برخی شخصیتهای هندی سئوالات خود را مطرح و حجت‌الاسلام مبلغی پاسخ داد.



لزوم گسترش فعالیتهای تقریبی در هندوستان



برخی از این شخصیتهای هندوستان خواهان گسترش فعالیتهای تقریبی و برگزاری نشستهای تقریب در این کشور شدند.



در این نشست مولانا "قاری فضل الرحمن مظاهری" امام جمعه، خطیب و رئیس موسسه ملی هند کلکته، مولانا "عمر فاروق ثقفی" امام جمعه و رئیس موسسه تقریب مذاهب و ادیان کلکته، پرفسور "غلام یحیی انجم" رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم اجتماعی همدرد دهلی، مولانا "معین الحق علیمی" رئیس دارالعلوم علمیه و عضو شورای اشرفیه مبارکپور در اعظم گر حضور داشتند.



مولانا "دلشاد مظاهری" رئیس مدرسه عالی مظفریه و رئیس موسسه خیریه وآموزشی ساهارانپور، "سراج مدنی نظامی" رئیس مرکز صوفی های دهلی، مولانا "احمد قاسمی" رئیس مدرسه جامعه البنات و رئیس بیمارستان شفا در جونپور و "غلام محمد مهدی" سرقاضی شیعیان و امام جمعه یکی از شهرستانهای هندوستان از دیگر میهمانان شرکت کننده در این دیدار بودند.