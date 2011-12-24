لزوم درمان بیماری با استفاده از حقایق معنوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین آیتی روز جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره قرآن پژوهی و طب که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول حفظ و حراست از سلامت جامعه است که در همه ابعاد وجودی انسان تعریف می‌شود.



وی تصریح کرد: انسان علاوه بر بعد جسمانی و روانی و اجتماعی، در واقع یک بعد روحانی دارد که متناسب با شرایط تربیتی و آموزشی او ارتقا پیدا می‌کند.



معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در این میان طبیبان جسمانی هم نیازمند بهره مندی از آموزه‌های دینی و معرفتی هستند تا در برخورد با بیماری‌ها، خود را برای درمان بیماران با استفاده از حقایق معنوی آماده کنند.



وی سلامت روحانی انسان‌ها و پاک بودن از رذایل اخلاقی را بسیار مهمتر از سلامت جسمانی آنها دانست و تاکید کرد: عالمان و اندیشمندان از دیرباز بر اصلاح اخلاق و حذف معضلات اجتماعی تاکید کرده‌اند.



آیتی در پایان از میزبانی شایسته دانشگاه علوم پزشکی قم و همه دست اندرکاران برگزاری جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب قدردانی کرد و گفت: امیدواریم هرچه بیشتر و بهتر بتوانیم در میان آیات وحی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به دنبال کشف شفای حقیقی بیماران باشیم.

