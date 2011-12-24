به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمسالدین حجازی عصر جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد گفت: در اعصار گذشته کشورهای اسلامی به برکت دین مبین اسلام در عرصههای مختلف علمی پیشرفتهای چشمگیری داشتند و این در حالی بود که غربیها در منجلاب جهالت و در پست ترین حالات بسر میبردند.
وی با اشاره به برکات و آثار انقلاب اسلامی در جهش علمی در دانشگاههای کشورمان تصریح کرد: امام راحل(ره) روح خودباوری را در ملت ایران و در همه ملتهای آزادیخواه جهان دمیدند و امروز انقلاب اسلامی به الگویی جهانی مبدل شده است.
رشد دو برابر اعتبارات فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی
حجازی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب را مورد توجه قرار داد و گفت: وزیر بهداشت با وجود همه محدودیتها، اعتبارت فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را دو برابر افزایش داد و این ناشی از اعتقاد قلبی وی به رشد و توسعه اخلاق و معنویت است.
وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا اتاقهای فکری و فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شده و مجالس قرائت و تفسیر قرآن کریم در دانشگاهها و خوابگاهها برگزار میشود و همین امر تاکنون خیرات و آثار زیادی را به همراه داشته است.
حجازی با بیان اینکه این جشنواره در راستای اهداف متعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است، نسبت به استمرار این اقدامات و فعالیت های دینی و معنوی در سال های آینده اظهار امیدواری کرد.
وی با اشاره به مراسم تجلیل از مقام علمی و بیش از 6 دهه خدمات قرآنی آیتالله العظمی مکارم شیرازی تصریح کرد: این عالم ربانی در طول عمر با برکت خویش با همه وجود برای تحصیل و تدریس علوم دینی، تربیت شاگردان مبرز، ترویج معنویت و آموزه های شیعی و مقابله با شبهات و انحرافات تلاش کردهاند.
مقالات برتر به صورت کتاب منتشر می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزاری مراسم تجلیل از مرجع عالیقدر جهان تشیع در ایام وحدت حوزه و دانشگاه را اقدامی بسیار ارزشمند عنوان کرد و افزود: امروز در حالی که مستکبران تئوری نخ نمای اسلام منهای روحانیت را همچنان دنبال می کنند، بزرگداشت شخصیت بزرگوار دینی در دانشگاه ها، توطئه شوم دشمنان را خنثی خواهد کرد.
وی از توجه ویژه وزیر بهداشت و درمان و از تلاشهای همه عوامل اجرایی و دست اندرکاران این جشنواره ملی قدردانی کرد و گفت: 14 مقاله پژوهشی منتخب به زودی به صورت کتاب تدوین خواهد شد و در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بر ضرورت اسلامی شدن دانشگاهها و نهادینه کردن آموزههای دینی و معنوی در نظام آموزش عالی کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز متون علمی دانشگاههای کشورمان تا حدود زیادی از متون غربی برگردان شده و دانشگاهها به سمت سکولاریسم پیش میروند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمسالدین حجازی عصر جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد گفت: در اعصار گذشته کشورهای اسلامی به برکت دین مبین اسلام در عرصههای مختلف علمی پیشرفتهای چشمگیری داشتند و این در حالی بود که غربیها در منجلاب جهالت و در پست ترین حالات بسر میبردند.
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