نخستین قرارداد فروش نفت ایران به اروپا تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش فشارهای خارجی برای تحریم صادرات نفت خام ایران به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، شرکت ملی نفت ایران قرارداد فروش نفت به یکی از پالایشگاه‌های ترکیه را برای سال 2012 میلادی تمدید کرده است.

ترکیه یکی از بازارهای هدف احتمالی ایران در صورت تحریم فروش نفت به اروپا خواهد بود. در 9 ماهه نخست سال 2011 میلادی صادرات نفت ایران به این کشور همسایه افزایش یافته است به طوری‌که در جولای سالجاری میلادی، ایران با صادرات 1.3 میلیون تن نفت به ترکیه در بین 22 کشور، مقام نخست بازار نفتی این کشور را تصاحب کرد.



در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 150 هزار بشکه نفت ایران به ترکیه صادر می شود که از سال 2012 میلادی صادرات نفت به این کشور همسایه تا سقف 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

در همین حال شرکت ملی نفت ایران اخیرا قراردادهای جدیدی با شرکت های نفتی ترکیه برای افزایش صادرات نفت خام امضا کرده است. پالایشگاه نفت توپراش ترکیه قرارداد سالانه واردات نفت خام خود از ایران را تا پایان سال 2012 میلادی تمدید کرده است.

در حال حاضر پالایشگاه توپراش بزرگترین واردکننده نفت خام ترکیه به شمار می رود و گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که با وجود افزایش تحریم‌ها تغییری در قرارداد فروش نفت ایران به این پالایشگاه ترک ایجاد نشده است.

این پالایشگاه در سال 2010 میلادی بیش از هفت میلیون و 410 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است که این میزان نزدیک به 38 درصد از 19 میلیون و 600 هزار بشکه نفت تصفیه شده در این پالایشگاه در این مدت را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر یونان و ترکیه بیش از سایر کشورهای اروپایی از ایران نفت خام وارد می‌کنند هر چند برخی از رسانه‌های غربی از فروش نفت نسیه توسط ایران به یونان خبر داده اند.



هر چند احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پیشتر فروش هر گونه نفت نسیه به یونان را تکذیب و به مهر گفته بود: تغییری در قراردادهای فروش نفت ایران به کشورهای مختلف به وجود نیامده است.