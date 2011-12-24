حفاظت از محیط زیست در بطن تصمیم گیریهای مدیریتی باشد

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش کیفیت محیط زیست و به تبع آن افزایش کیفی زندگی روزمره آدمی در محیط را از اهداف سازمان محیط زیست و نتیجه تلاش برای حفاظت محیط زیست عنوان کرد و گفت: عمده هدف اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حفاظت از محیط زیست، بالا بردن کیفیت محیط زندگی آدمی است که بهره گیری از هوای پاک و سالم، یکی از پیامدهای داشتن محیط زیستی با کیفیت خواهد بود.

وی با اشاره به طرح حفاظت از تالابها و دیگر طرحها و اقدامات زیست محیطی گفت: افزایش پهنه آبی کشور و تلاش در جهت حفظ و سالم سازی گستره آبی به سبب افزایش نسبی رطوبت هوا، کاهش گرد و غبار و به تبع آن داشتن هوائی سالم و به دور از آلودگی، از اولویت های مورد توجه سازمان محیط زیست و ادارات تابعه است.

محمدی فاضل افزود: در راستای تلاش های سازمان محیط زیست در حال حاضر حدود 241 منطقه حفاظت شده در کشور داریم، یعنی حدود 11 درصد خاک کشور حفاظت زیست محیطی می شوند که با احتساب نوارهای مرزی و مناطق شکار ممنوع، این رقم به 20 درصد میرسد.

وی ادامه داد: آنچه مورد انتظار و قابل قبول کنوانسیون تنوع زیستی است، داشتن 17 درصد منطقه حفاظتی زیست محیطی بوده که برای رسیدن به این مطلوب مورد انتظار، نیازمند توجه و اهمیت دادن بیشتری به مقوله حفاظت از محیط زیست در کشور هستیم.

وی گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست باید در بطن تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مدیریتی قرار گیرد، تا در جهت افزایش آگاهی عمومی از این مقوله و وضع و اعمال قوانین مناسب، تلاش شود.

مشاور ارشد سازمان ملل در محیط زیست، توسعه ناهمگون و ضعف مدیریتی در تصمیم گیریها را برخی از عوامل آسیب زیست محیطی دانست و تاکید کرد: توجه و اهمیت به مقوله محیط زیست و نقش موثر کیفیت بالای زیست محیطی بر جنبه های مختلف زندگی روزمره مردم باید در بطن جامعه و برنامه های مدیریتی کشور قرارگیرد تا با پیش بینی ضوابط و اعمال صحیح قوانین در اموری از قبیل توسعه و عمران، شاهد تخریب محیط زیست برای نوعی عمران و آبادانی نباشیم.

پژوهشگاه ملی دانشگاه محیط زیست، منبع عظیم ذخایرپژوهشی زیست محیطی کشور

رئیس دانشگاه محیط زیست، پژوهشگاه ملی این دانشگاه را به منظور بهره گیری از دانش متخصصان زیست محیطی فعال در کشور، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی، انجام پروژه ها، تحقیقات و مطالعات ملی و بین المللی و نهادینه کردن فرهنگ تحقیق، منبع عظیم ذخایر زیست محیطی در کل کشور عنوان کرد و گفت: این پژوهشگاه در حال حاضر، با بهره مندی از متخصصان برجسته و فضای اداری و تحقیقاتی مناسب و مجهز به کلیه امکانات علمی، در حال فعالیت است.