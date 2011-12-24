آمادگی ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات شهرداری قم در ایام زمستان

جهانبخش نجفزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات ستادهای بحران شهرداری قم ویژه زمستان، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان و برودت هوا و احتمال بارش برف در قم ستاد بحران شهرداری با مدیریت شهردار قم به جانشینی معاون خدمات شهری شهرداری تشکیل شد.
وی هدف از تشکیل این ستاد را مقابله و مهار یخبندان احتمالی عنوان کرد و افزود: همچنین در این راستا مانورهایی نیز به طور ویژه برای آمادگی نیروها، تجهیزات و ماشین آلات اجرا میشود تا انشاء الله با فعالیت گسترده شهرداری در این خصوص بتوانیم از بروز هر گونه مشکل در زمان بارش برف و یخبندان جلوگیری کنیم و از فواید این موهبت الهی بهرهمند شویم.
نجفزاده افزود: نقاط حساس و آسیب پذیر و پر ازدحام شهر توسط ستادها شناسایی شده که از جمله آن زیرگذرها، پلهای هوایی، سطوح شیب دار، شاهراهها، رپ و لوپها، چهار راهها، دربهای ورودی مدارس، ادارات، بیمارستانها، اماکن مذهبی زیارتی و فروشگاههای بزرگ شهر میتواند اشاره کرد.
استقرار ۲۰۰ مخزن محتوی شن و نمک در نقاط پرتردد شهر قم
وی با بیان اینکه در مواقع یخ بندان در اولویت اول به این نقاط در ستادهای مناطق هشت گانه شهرداری خدمات رسانی ویژهای ارائه میشود، یادآور شد: البته در همین خصوص ۲۰۰ مخزن، محتوی کیسههای شن و نمک در نقاط حساس و پرتردد شهری استقرار یافته است که در مواقع ضروری شهروندان با دسترسی سریع و استفاده از آنها میتوانند نسبت به پیشگیری و رفع مشکل احتمالی اقدام کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: برای نقاط حساس و آسیب پذیر مسئولان و اکیپهایی مجهز به دستگاههای مورد نیاز هر یک از محلها، تعریف شده است که با اعلام وضعیت بحران در هر لحظه از ساعات شبانه روز تمامی امکانات و نیروها سریعا در محلهای تعیین شده استقرار یافته و اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز خواهند کرد.
آمادگی ۱۵۰۰ نیرو و ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات
وی تصریح کرد: در این راستا ۱۵۰۰ نفر نیروی خدماتی و فضای سبز و ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به طور آماده باش در ۳ شیفت کاری نسبت به عملیات برف روبی و پاکسازی معابر، نهرها، پیاده روها، نقاط پرازدحام شهری، سبک سازی شاخههای درختان و فضاهای سبز شهری از برف فعالیت خواهند کرد.
برگزاری دورههای مقابله با بحران برای مدیران و مسئولان اجرایی در امور شهری
نجفزاده همچنین در خصوص آموزشهای ارائه شده به مدیران و نیروهای تحت امر اظهار داشت: برگزاری دورههای آموزشی و جلسات توجیهی متعددی در خصوص مقابله با بحران برف و یخبندان برای مدیران، مسئولان و کارشناسان برای ارتقا سطح آگاهی مسئولان اجرایی در مدیریت امور شهری برگزار شده است.
وی در ادامه در خصوص علت اصلی موفقیت در بحرانها افزود: مهمترین عامل موثر بردباری، تعامل و مشارکت شهروندان با عوامل شهرداری در انجام وظایف خدمت رسانی است چرا که طبق آمارهای رسمی جهانی نیز بیشترین عامل موفقیتهای کشورهای پیشرفته در مهار بحران، آگاهی شهروندان از شیوههای مقابله، همچنین همیاری سریع در مقابله با یخبندان است، بنابراین با همکاری و مساعدت شهروندان گرامی در مسائل خدمات شهری، خصوصا مدیریت بحران یخبندان، میتوان بسیاری از مشکلات را تا حد زیادی کاهش داد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم یادآور شد: از شهروندان تقاضا میشود همزمان با فعالیت شهرداری در ایام بارش برف نسبت به برف روبی محلهای فرعی و مقابل منازل خود اقدام کرده و در صورت نیاز از کیسههای شن و نمک استقرار یافته استفاده کنند.
شهروندان از تخلیه برف پشت بامها در معابر جدا خودداری کنند
وی افزود: همچنین از تخلیه برف پشت بامها در معابر و مسیرهای تردد عابرین جدا خودداری کنند و در مدیریت مهار برف و یخبندان با مجموعه خدمت گذار شهرداری سهیم باشند تا انشاء الله فصل زمستان را بدون بروز کمترین مشکل و حوادث تلخ و ناگوار سپری کنیم.
نجفزاده در پایان یادآور شد: سامانه فوریتهای ۱۳۷ شهرداری قم آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و درخواستهای همشهریان و زائران است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به تشکیل ستاد بحران شهرداری قم، همزمان با آغاز فصل زمستان، بیان داشت: در این راستا ۱۵۰۰ نیروی خدماتی، فضای سبز و ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به طور آماده باش در ۳ شیفت کاری در زمان بارش برف فعالیت دارند.
جهانبخش نجفزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات ستادهای بحران شهرداری قم ویژه زمستان، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان و برودت هوا و احتمال بارش برف در قم ستاد بحران شهرداری با مدیریت شهردار قم به جانشینی معاون خدمات شهری شهرداری تشکیل شد.
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