"هیرویوکی یاماها" که در آغاز تحقیق میدانی سفارت ژاپن از اوضاع ایران، ‌به تبریز سفر کرده بود، با حضور در دفتر منطقه شمال خبرگزاری مهر - تبریز، در گفتگویی دوطرفه شرکت کرده و ضمن پاسخ به پرسشهای مطرح شده، سئوالاتی در خصوص وضعیت اجتماعی، ‌فرهنگی و اقتصادی داخل ایران به ویژه تبریز و آذربایجان شرقی مطرح کرد.

یاماها، در این گفتگو سخنانش را با این جمله آغاز کرد که: "شناخت از ایران در خارج از کشور بسیار متفاوت بوده و بسیاری از واقعیت های داخل ایران، در خارج از کشور بازتاب ندارد".

وی با بیان اینکه تصمیمات درست بر اساس اطلاعات درست اتخاذ می شود تصریح کرد: بر این اساس و با دستور آقای سفیر، بنده مامور شدم با سفر به نقاط مختلف ایران،‌اطلاعات درستی از اوضاع اجتماعی،‌فرهنگی و اقتصادی کشور شما به دست بیاورم.

یاماها که از 4 ماه پیش به عنوان رایزن سیاسی سفارت ژاپن در تهران مشغول به کار شده است گفت: پیش از مامورت به ایران،‌در اروپا حضور داشتم و به دلیل همین اطلاعات نادرست و تبلیغات بسیار منفی علیه ایران، دوستانم مرا از سفر به تهران بازمی داشتند.

واقعیتهای ایران با تبلیغات خارجی متفاوت است

رایزن سیاسی سفارت ژاپن، از تهران به عنوان شهری توسعه یافته و خارج از تصور مردم آنسوی مرزها یاد کرد و افزود: برای شناخت بیشتر و اینکه آیا در ایران فقط پایتخت این کشور در این حد توسعه یافته است یا نه تصمیم گرفتیم به اغلب نقاط کشور سفر کرده و با اوضاع و شرایط این کشور پهناور تاریخی بیشتر آشنا گردیم.

یاماها با عنوان اینکه توسعه یافتگی تبریز، به عنوان شهری صنعتی و تاریخی نیز او را تحت تاثیر قرار داده اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در ایران برخلاف جو سنگین موجود بر علیه این کشور، ‌زندگی به صورت عادی جریان داشته و مردم مشغول فعالیتهای روزانه خود هستند.

این مقام ارشد در سفارت ژاپن، به تبلیغات گسترده غرب در خصوص نقض حقوق زنان در ایران اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومی، زنان ایرانی در برخی حوزه ها حتی بسیار قوی تر از سایر مناطق حضور یافته و فضای سنگین یاد شده در این کشور دیده نمی شود.

رفتار عادی مردم تعجب برانیگز است!

"من تعجب می کنم مردم ایران با وجود تحریمهای گسترده جهانی به طور عادی زندگی می کنند و حتی به فعالیت اقتصادی نیز می پردازند" یاماها با بیان این جمله اظهار داشت: اینکه ایران طی سه دهه گذشته با وجود شرایط سنگینی مانند جنگ و تحریم همچنان توانسته نظام داخلی خود را منسجم حفظ کند برای ما تعجب برانگیز است.

وی در عین حال، شک و شبهه خود را پنهان نکرد و گفت: "البته شاید این شرایط در ظاهر باشد و اینکه در باطن چه اتفاقاتی در جریان است آگاه نیستیم و باید برای شناخت عمیق، ‌تحقیقات بیشتری انجام شود"!

رایزن سیاسی سفارت ژاپن با اذعان به اینکه به هیچ عنوان شناخت و اطلاعات دقیق و مناسب مبتنی بر واقعیت در خارج از این کشور وجود ندارد تصریح کرد: ضمن اینکه ما نیاز داریم در این کشور تحقیقات وسیعی انجام دهیم، دولت و مردم ایران نیز باید بیش از این در شناساندن چهره واقعی خود به جهان اهتمام کنند.

ژاپن از تحریم نفتی ایران ضرر می کند

رایزن سیاسی سفارت ژاپن در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که دولت ژاپن در صورت اعمال تحریمهای جدید نفتی علیه ایران، چه اقدامی خواهد کرد،‌ افزود: بدون تعارف تحریم نفتی ایران برای ژاپن تبعات بسیار سنگین خواهد داشت و ما به هیچ عنوان به اعمال چنین تحریمهایی مایل نیستیم.

هیرویوکی یاماها، با اشاره به اینکه 10 درصد نفت مورد نیاز ژاپن از ایران تامین می شود اظهار داشت: ‌تحریم نفتی ایران بدون شک موجب افزایش قیمت انرژی شده و این برای ژاپنی که پس از سیل اخیر، درحال احیا شدن است، بسیار گران تمام خواهد شد.

"ما موضوع تحولات اخیر و مباحث مطرح شده در خصوص تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را به دقت پیگیری می کنیم" رایزن سیاسی سفارت ژاپن با طرح این جمله دیپلماتیک در ادامه بیان داشت: دولت ژاپن آرزو می کند مشکلات دولت ایران و جامعه جهانی به طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود.

"درحالیکه فشارهای اروپا و امریکا روز به روز علیه ایران بیشتر می شود، در صورت اعمال تحریمهای بیشتر به ویژه خارج از مصوبات شورای امنیت، رفتار دولت ژاپن چه خواهد بود؟"‌هیرویوکی یاماها، در واکنش به این سئوال خبرنگار مهر، به طور محتاطانه ای اظهار داشت: در خصوص این موضوع نمی توانیم به طور قطعی پاسخ دهیم اما اگر اوضاع "بدتر" شود شاید دولت ژاپن در خصوص تحریم های یاد شده فکر کند.

وی در خصوص اینکه منظورش از "بدتر"‌شدن اوضاع چیست گفت:‌ انتظار داریم جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیتهای هسته ای خود اعتمادسازی کند و اگر تردید ما در این خصوص بیشتر شود، در آن زمان شرایط "بدتر"‌ خواهد شد.

ایران بدون نفت پیشرفت می کند!

رایزن سیاسی ژاپن در تهران، در پاسخ به این سئوال که از دید آنها، نقاط ضعف و قوت داخل ایران را در چه مواردی می بینند، گفت: به نطر من ایران با دیگر کشورهای منطقه در یک مورد تشابه و در یک مورد تفاوت دارد.

وی ادامه داد: وجه تشابه شما در این است که هم ایران و هم کشورهای منطقه از منابع انرژی غنی نفتی بهره مند هستند که درآمدهای کلان ناشی از فروش این منابع، اساس عقب ماندگی آنان را فراهم آورده است!

یاماها اما اظهار داشت: وجه تمایز شما نیز این است که کشورهای منطقه بدون نفت دچار مشکل می شوند اما ایران می تواند بدون نفت نیز به توسعه و پیشرفت دست یابد!

رایزن سیاسی ژاپن همچنین با تحلیل اوضاع اجتماعی ایران، از سطح بالای آموزش و وضعیت مناسب بهداشت عمومی اظهار تعجب کرد و گفت: به نظر من اما ایران در خصوص توسعه پایدار و بحث آلودگی های زیست حیطی به ویژه آلودگی هوا چندان موفق نبوده و باید در شهرهایی مانند تهران و تبریز تدابیر اساسی اتخاذ کند.

پایگاه های نظامی امریکا در ژاپن می ماند

یاماها در ادامه این گفتگو، در خصوص اینکه آیا حضور پایگاه های نظامی امریکا در ژاپن با استقلال سیاسی این کشور در تضاد نیست، گفت: دولت ژاپن در خصوص حضور نظامیان امریکایی در این کشور چنین فکر نمی کند.

رایزن سیاسی ژاپن در پاسخ به اینکه با توجه به اقدامات ضد انسانی نظامیان امریکایی علیه مردم ژاپن و نارضایتی افکار عمومی از حضور پایگاه های این کشور در خاک شما، ادامه حضور نظامی ایالات متحده چه توجیهی دارد، تصریح کرد: متاسفانه اینکه امریکا در گذشته و اخیرا بر علیه مردم ژاپن جنایاتی مرتکب شده حقیقت انکارناپذیر است اما شاید دولت ما فعلا طرح کاهش نیروهای امریکایی و محدود کردن پایگاه های نظامی این کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاهش نیروهای نظامی امریکا به پروسه ای 10-15 ساله نیازمند است گفت:‌ با توجه به اینکه منطقه آسیای شرقی به ثبات کامل نرسیده، دولت ژاپن چندان مایل نیست پایگاه های نظامی امریکا در این کشور بریچیده شود.

مرگ رهبر کره تاثیری در سیاست این کشور ندارد

این مقام ارشد سفارت ژاپن در تهران، در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه ارزیابی ژاپن از آینده کره شمالی پس از مرگ "کیم جونگ ایل " چیست گفت: این موضوع به بررسی بیشتر نیاز دارد اما فکر میکنم نظام سیاسی کره شمالی پس از مرگ رهبر فقید این کشور نیز بدون برهم خوردن ثبات درونی، بدون تغییر به حیات خود ادامه می دهد.

هیرویوکی یاماها با اشاره به سیستم حکومتی کره شمالی یادآور شد: رهبران کره شمالی پیش از انتصاب به این سمت،‌ سالها تحت آموزش های لازم قرار گرفته و مراحل مختلفی را طی می کنند لذا تغییر محسوس در سیاستهای این کشور پس از "کیم جونگ ایل" مورد انتظار نیست.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد که واقعیت آینده کره شمالی متفاوت بوده و ثبات شبهه جزیره کره و در نهایت آسیای شرقی به هم نخورد.

یاماها این نکته را نیز یادآور شد که " کیم جونگ ایل"‌رهبر فقید کره شمالی پیش از انتصاب به این سمت سالها تحت آموزشهای ایدئولوژیکی قرار داشت،‌درحالیکه رهبر جوان تنها 5 سال تحت آموزش قرار گرفته و امید می رود که سیاستهای وی ملایم تر از پدرش باشد.

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گفتگو: ‌مهرداد خوشکار مقدم

عکس:‌علی عباسپور