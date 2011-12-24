درخواست اندونزی جهت انتقال تجربیات ایران در حوزه زنان/ ایران الگویی برای جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این دیدار محمد علی ربانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خانم دکتر نظری مشاور امور زنان وزیر امور خارجه نیز حضور داشتند.

افتخاری با اشاره به دستاوردها وتحولات در حوزه زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی، گفت : مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز قانونگذاری وتصمیم گبری در ایران بر مبنای آموزه های قرآن کریم تاکنون مجموعه قوانین بسیاری را در ارتقائ نقش زنان در جامعه تبیین وارائه داده اند و همه دستگاههای دولتی امروزه بخش مربوط به زنان داشته و زنان در بسیاری از پست ها و مناصب سیاسی، علمی و فرهنگی نقش حائز اهمیتی برعهده دارند.

وی با اشاره به جریانهای فمنیستی درغرب، افزود: قوانینی که امروزه در مجامع بین المللی وسازمانهای زنان تدوین می گردد به دلیل عدم سازگاری با آموزه ها و سنت های دینی وفرهنگی در جوامع اسلامی، ناکارآمد و بعضا مضر بوده و به همین دلیل کشورهای اسلامی بویژه بانوان اندیشمند بایستی در پیاده کردن هر چه بهتر آموزه های بلند اسلامی همکاری و تلاش کنند .

خانم "موتیا حتی" وزیر سابق امورتوانمندی زنان اندونزی ، دختر دکتر حتی نخستین معاون رئیس جمهور دوره سوکارنو وپدر اصلاحات اندونزی که هم اکنون به عنوان یکی از شخصیت های فکری وفرهنگی مسئولیت مشاور رئیس جمهور این کشور را برعهده دارد طی سخنانی ضمن ابرازخرسندی از مناسبات روبه رشد دو کشور مسلمان ایران واندونزی گفت: ایران واندونزی به دلیل نگاه مثبت وهمچنین نقش فعال زنان دراین دو کشور می توانند به عنوان الگویی برای همکاری درحوزه زنان در جهان اسلام باشند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور اندونزی با اشاره به سفرش به ایران به عنوان وزیر امور توانمندسازی زنان، پیشر فتهای حوزه زنان در جمهوری اسلامی ایران را شگفت انگیز خواند و خواستار همکاری هر چه بیشتر جهت انتقال تجربیات و دستاوردهای ایران در حوزه زنان شد.

وی همچنین با اشاره به سیاستها و برنامه های دولت اندونزی در توانمندسازی و ارتقاء نقش زنان در این کشور ، ارتقاء نقش زنان در تربیت اخلاقی جامعه و افزایش سهم همراهی آنان با مردان در توسعه وسازندگی کشور در جامعه را دو محور اصلی این سیاستها وبرنامه خواند .

وی ابرازامیدواری کرد با همکاری هرچه بیشتر مجامع اسلامی زنان، شاهد تاثیرگذاری هرچه بیشترالگوهای اسلامی و آسیایی در قوانین وسیاستهای بین المللی در مورد زنان باشیم .



در این دیدار همچنین خانم دکتر نظری نیز توضیحاتی را درباره فعالیت و نقش زنان در جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند.

هیات زنان جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی خانم دکتر لاله افتخاری جهت شرکت در سمینار بین المللی جهان اسلام و نقش ومسئولیت زنان که با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دانشگاه محمدیه برگزار گردید، به اندونزی سفر کردند.