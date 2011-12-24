تسلیت مالزی به کره شمالی/ امید کوالالامپور به ایجاد صلح در شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "عنیفه امان" ابراز امیدواری کرد که کره شمالی پس از کیم جونگ ایل در مسیر ایجاد صلح در شبه جزیره کره گام بردارد.

وی افزود: مالزی به طور مستمر شرایط کره شمالی را از طریق سفارت این کشور در پیونگ یانگ پیگیری می کند.



عنیفه گفت: مالزی اعتقاد دارد که ثبات و پایداری در کره شمالی، صلح، امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.



رهبر سابق کره شمالی، "کیم جونگ ایل"، روز شنبه پس از تحمل طولانی بیماری سخت روحی و جسمی درگذشت و پسر 25 ساله اش به جانشینی وی منصوب شد.

