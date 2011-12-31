۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هشدار در مورد افزایش مرگ بر اساس گازگرفتگی

یک آسیب شناس مسائل اجتماعی با اشاره به افزایش مرگ بر اساس گاز گرفتگی و آتش سوزی در سال جاری گفت: اصلی ترین دلیل رفتاری اینگونه حوادث بی توجهی به معیارهای ایمن سازی در جامعه است.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایمن سازی معابر و مراکز تفریحی و رفاهی اماکن مذهبی مدارس می تواند از سقوط و حوادث آسیب ساز جلوگیری کند گفت: توجه به مقررات ایمن سازی برای جلوگیری حوادث فیزیکی و همین طور رفتارهای پرخطر در جامعه اصلی ترین اهرم پیشگیری از حوادث تلخ و زیان مالی، جانی و مالی بالاست.

وی ادامه داد: مناسب سازی معابر و ایستگاههای مترو و اتوبوس و سایر مراکز می تواند رفت و آمد و استفاده از مزایای شهری را برای معلولان و افراد ضعیف و کودکان آسان تر ساخته و خطرات را نسبت به آنها کاهش دهد.

