عمارت نواب؛ بنایی که ویران شد/ ویرانه تنها باقیمانده خانه تاریخی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش گزارشی تصویری از عمارت نواب یزد در خبرگزاری مهر منتشر شد به آن امید که شاید مسئولان امر بتوانند برای بقایای این خانه تاریخی فکر کنند اما به تازگی فضای این عمارت دیدنی است.

در این خانه تاریخی که روزگاری زیبایی منحصر به فردی داشت و به واسطه همین زیبایی نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، اکنون چیزی به نام درب و پنجره وجود ندارد و همه یا به غارت رفته یا توسط اراذل و اوباشی که در این خانه قدیمی جمع می‌ شوند، به عنوان سوخت زمستانی مورد استفاده قرار گرفته است.

خانه نواب این بار تفاوتهایی با خانه نوابی که پنج ماه پیش از آن گزارش تصویری گرفتیم، داشت.

یکی از اتاقها کاملا از ته سیگار و سرنگ خالی و به قولی جارو شده بود، مبلی در کنار پنجره قرار گرفته بود، شمعهای رنگی در طاقچه نیمه فرو ریخته آن قرار گرفته بود و ظاهرا انسانی خوش سلیقه شب و روز خود را آنجا سپری می کند.

خانه نواب اکنون به جز چهار پایه ای که بنا بر روی آن واقع شده و چیزی شبیه به یک خانه نیمه ساز است، چیز دیگری برای عرضه ندارد و به طور قطع دیگر نمی توان این بنا را از بناهای ارزشمند تاریخی خواند.

این خانه تاریخی اکنون در مکانی بنا شده که محل عبور و مرور عابران پیاده نیست به همین دلیل به محل امنی برای اجتماع معتادان تبدیل شده است.

عمارت نواب مربوط به دوره پهلوی است و در یزد، بلوار کوثر، نرسیده به پل قطار واقع شده و این اثر در تاریخ 16 دی ماه سال 1387 با شماره ثبت 24430 به ثبت ملی رسیده است.

این تاریخ ها به آن معناست که این بنا شاید حتی تا سال 1387 یعنی سه سال پیش نیز سرپا بوده و در عرضه سه سال دچار چنین مشکلاتی شده است.

این بنا اکنون نه تنها یک بنای تاریخی و یک جاذبه گردشگری نیست بلکه هیچکس جرات نمی کند به تنهایی پا درون این بنا بگذارد و از جاذبه های معماری آن که البته دیگر چیزی از آن باقی نمانده است، بازدید کند.

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عکس: مسعود ساکی