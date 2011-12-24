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۳ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

آفریقا

- دولت لیبریا مقررات منع آمد و شد را به اجرا گذاشت.

- آمار کشته شدگان سیل تانزانیا به 38 نفر افزایش یافت.

سازمان ملل متحد

- بان کی مون مون دبیرکل سازمان ملل متحد حملات تروریستی دمشق را محکوم کرد.

روسیه و ترکیه

- روسیه دو فروند موشک قاره پیمای جدید را آزمایش کرد.

-16 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.

آسیا

- وزرای امور خارجه چین و کره جنوبی هفته آینده در سئول درباره مذاکرات شش جانبه و تحولات شبه جزیره کره پس از مرگ "کیم جونگ ایل" گفتگو می کنند.

- وزارت امور خارجه چین در واکنش به درخواست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای آزادی یک وکیل چینی خواستار خودداری اروپا از دخالت در امور داخلی کشورش شد.

- بر اثر یک حمله انتحاری در اردوگاهی در شمال غرب پاکستان 5 نفر کشته و 12 فرد دیگر زخمی شدند.

-آمار تلفات سیل فیلیپین از مرز هزار نفر گذشت.

آمریکا

-10 عضو جدایی طلب  فارک به دولت کلمبیا پیوستند.

-آمریکا از کشف پنج هزار فروند موشک در لیبی خبر داد.

کد مطلب 1491313

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