عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آفریقا
- دولت لیبریا مقررات منع آمد و شد را به اجرا گذاشت.
- آمار کشته شدگان سیل تانزانیا به 38 نفر افزایش یافت.
سازمان ملل متحد
- بان کی مون مون دبیرکل سازمان ملل متحد حملات تروریستی دمشق را محکوم کرد.
روسیه و ترکیه
- روسیه دو فروند موشک قاره پیمای جدید را آزمایش کرد.
-16 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.
آسیا
- وزرای امور خارجه چین و کره جنوبی هفته آینده در سئول درباره مذاکرات شش جانبه و تحولات شبه جزیره کره پس از مرگ "کیم جونگ ایل" گفتگو می کنند.
- وزارت امور خارجه چین در واکنش به درخواست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای آزادی یک وکیل چینی خواستار خودداری اروپا از دخالت در امور داخلی کشورش شد.
- بر اثر یک حمله انتحاری در اردوگاهی در شمال غرب پاکستان 5 نفر کشته و 12 فرد دیگر زخمی شدند.
-آمار تلفات سیل فیلیپین از مرز هزار نفر گذشت.
آمریکا
-10 عضو جدایی طلب فارک به دولت کلمبیا پیوستند.
-آمریکا از کشف پنج هزار فروند موشک در لیبی خبر داد.
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